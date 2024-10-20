½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â ¸µÌÚºéÎÉ Âç²ñÁ°¤Ï½Å°µ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÊø²õ¡¢¤Ä¤¤¤³¤Ü¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ª¥Ñ¥ê¸ÞÎØ㊙¥¦¥éÏÃ ¡Û
¸µÌÚºéÎÉ¡Ê22¡Ë ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°62¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¶â¥á¥À¥ëÎÌ»º¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
❤£Ó£Å£Ø£Ù¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡ª¡ª❤ ¸µÂç¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Ã¦¤¤¤À¡ª¡ª¡ª£Ó£Å£Ø£Ù¤¹¤®¤ë¸¸ÁÛÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡ª¡ª¡ª
¡¡¥°¥ì¡¼¥¹¥¸¥§¡¼¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥ó¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç2-7¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ê¤¬¤é¡¢Âçµ»¤ÎÈ¿¤êÅê¤²¤«¤éÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤ÆÂçµÕÅ¾¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡£2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼Âç²ñ¤Î¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë63¥¥íµéÂåÉ½¡Ê9°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿Éã¡¦¹¯Ç¯¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬Àµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¡ÊÅö»þ¤Ï63¥¥íµé¡Ë¤Ç°ËÄ´³¾¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤è¤ëÆ±³¬µé6Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸µÌÚ¤ò½êÂ°Àè¤Î°é±ÑÂç³Ø¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¨¡¨¡½à·è¾¡¤ÏÂçµ»¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤¿µ»¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç4ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é2-11¤Èº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÆâÍÆ¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤âÆ¨¤²¤è¤¦¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤·¤¿¤é¡¢Âçµ»¤ÎÈ¿¤êÅê¤²¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿»þ¤ÏÉé¤±¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡©
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤ÇÈ¿¤êµ»¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÅê¤²¤¿¸å¤Ë¡Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¡¢¤À¤á¤À¡Ù¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë·ÁÀª¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¾¡ÇÔ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°Â¿´´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼êÁª¼ê¤ÏÎÏ¤¬¶¯¤¯¤ÆÀµÄ¾¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö½à·è¾¡¤Ç¶¯Å¨¤Î¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼¡¦¥Á¥Ë¥Ù¥³¥ïÁª¼ê¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤¬Éé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½à·è¾¡¤Ï»î¹ç¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤Ï1Ç¯´Ö¡¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¡¢Èà½÷¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤â¸·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÀÅª¤Ë1¡¢2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½øÈ×¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡·è¾¡Àï¤ÏÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö·è¾¡¤ÏÁ°Æü¤Î½à·è¾¡¤Î»î¹çÆâÍÆ¤«¤é¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ø¤¬°ú¤±¤¿¤ê¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê°é±ÑÂç´ÆÆÄ¤Î¡ËÌøÀî¡ÊÈþËû¡ËÀèÀ¸¤«¤é»î¹çÁ°¤Ë¡Ø¥±¥ó¥«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê10ÅÀº¹¡Ë¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥À¥ë¼è¤ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°ìÅÙ¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤ÏÍ¥¾¡¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤Ç¡Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æµ¤Ê¬¤¬¤á¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ëå¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¨¡¨¡½Å°µ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¡£
¡ÖËå¡ÊÆüÍÛÎ¤=°é±ÑÂç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¡Ë¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Ë¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤»¤º¤Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡£ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ø½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤¹¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Êº£Ç¯4·î¤Î¡Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç3¥«·î¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÏËÜµ¤¤Ç¾¡¤È¤¦¤È»×¤¤¡¢ÂÐºö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Îý½¬¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£Îý½¬¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡Ï¢ÇÆ¤ò³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤¿50¥¥íµé¤Î¿ÜºêÍ¥°á¤¬½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÍ¥°á¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆüº¢¤«¤é¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Áª¼êÂ¼¤Ç¤âÆ±Éô²°¤Ç¤·¤¿¡£Í¥°á¤µ¤ó¤¬Ä«¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤Ë¡Ø¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡ËÜ¿Í¤âÁêÅö¡¢ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÃë´Ö¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢Ìë¤ËÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶²¤é¤¯¡¢»ä¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥°á¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»î¹ç¤ÎÆü¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡Áª¼êÂ¼¤ÏÉÔÉ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÉÔÊØ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÆþÂ¼¤·¤¿»þ¤Ï¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤Î9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç³°¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿²ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ºÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©»ö¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÇÏÂ¿©¤Ð¤«¤ê¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ë½é¤á¤ÆÁª¼êÂ¼¤Ç¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï´ÊÃ±¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥ë¡¼Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êµ»¤âËá¤¤¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤Î»î¹çÆâÍÆ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¤·¤¯¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¥í¥¹¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥¹¤Ïº£¸å¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊ¹¤¼ê=¶áÆ£¹À¾Ï¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë
¢¦¸µÌÚºéÎÉ¡Ê¤â¤È¤¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¡¡2002Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£22ºÐ¡£ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô½Ð¿È¡£ºë¶Ì±É¹â¹»¤«¤é°é±ÑÂç³Ø¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡Ê59¥¥íµé¡Ë¡£Æ±Ç¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÅìµþÂç²ñ62¥¥íµé¶â¤ÎÀî°æÍ§¹á»Ò¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¤ÎÈøºêÌîÇµ¹á¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ68¥¥íµéÆ¼¡Ë¤ò·âÇË¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Éã¡¦¹¯Ç¯¤µ¤ó¤Ï00Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼Âç²ñ¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë63¥¥íµéÂåÉ½¡£