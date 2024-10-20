½©¥É¥é¥ÞÃíÌÜ¤Ï¶¦Æ±µÓËÜ¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ö3000Ëü¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó±é½Ð¿Ø¤Î¥Õ¥¸·î9¡Ö±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂåNHKÄ«¥É¥é¡Ö¿©¡×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë ºÇ½é¤Ë¿©¤ÎÆ»¤òµæ¤á¤¿¤Î¤Ï77Ç¯¡ÖÉ÷¸«·Ü¡×
¡¡½©¥É¥é¥Þ¤¬Â³¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤á¤Æ½é²ó¤À¤±¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËèÆü¤¬ÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ê¤Î¤ÏNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö3000Ëü¡×¡£¼ç±é¤Ï°ÂÃ£Í´¼Â¡£Èà½÷¤ÎÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀÄÌÚ¿ò¹â¡£Â¾¤ËÌ¾Á°¤È´é¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤Ï·º»öÌò¤ÎÌîÅºµÁ¹°¡Ê·àÃÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤È°¦´õ¤ì¤¤¤«¡Ê¸µÊõÄÍ·îÁÈÌ¼Ìò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÃÏÌ£¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏµÓËÜ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¤ËÊ£¿ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬Ê¬¶È¤·¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤«¡£NHK¤â2022Ç¯¤«¤éµÓËÜ³«È¯¥Á¡¼¥à¡ÖWDR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö3000Ëü¡×¤À¡£
¡¡²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬µÓËÜ²È¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¶¦Æ±¼¹É®¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Ò¤È¤ê¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÉô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Î¤ßµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¶¦Æ±¼¹É®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¡¢¡Ö¤Õ¡Á¤ó¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ä¶õµ¤´¶¤òÀ¸¡¹¤·¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¡Ä¡£
ÇÛ¿®¤ËÉé¤±¤ë¤Ê
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª¡¡¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Îë¼¯±û»Î¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
¡¡¾¼ÏÂ½é´ü¤òÉñÂæ¤Ë±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤ò»ý¤ÄÉÏË³ÃµÄå¡¦½Ëº¸±¦ÇÏ¤È¡Ö¿Í¤Î±³¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¡×´ñÌ¯¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä±ºÉô¼¯Çµ»Ò¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥â¥À¥óÏ©ÃÏÎ¢ÃµÄå³è·à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼Â¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç±é½Ð¿Ø¤ËÎëÌÚ²íÇ·¡¢±Ê»³¹Ì»°¤È¤¤¤¦²û¤«¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£±Ê»³¤Ï¡Ö°¦¤·¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¡Ä¡Ä¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖHERO¡×¡Ä¡Ä¤È¡¢¥Õ¥¸¤Î¥É¥é¥Þ¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¡¡·î9¤ÎÃüÍî¤Ö¤ê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó±é½Ð²È¤¬½¸·ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤ä¤à¤òÆÀ¤º¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µ×¡¹¤Ë¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤ÈÇÛ¿®¤â¤Î¤¬ÏÃÂê¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤âÉé¤±¤¸¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë