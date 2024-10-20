¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈ¤Ç¡Ö¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡×¤Ï¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¡© ¥³¥ó¥×¥é¸·¤·¤¹¤®¡¢Âç±ê¾å¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤Î¡È½©¥É¥é¥Þ¡É¤¬Â³¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡£·Ù»¡¥â¥Î¤ä°åÎÅ¥â¥Î¡¢Ë¡Äî¥â¥Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥É¥é¥Þ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤«¤â¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤ËÇ¼ÆÀ¡ªÇÛ¿®¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤è¤êÃÊ°ã¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¥ï¥± À©ºîÈñ¤ä¥®¥ã¥é¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Îµ¤¤â±ÀÅ¥¤Îº¹
¡¡³Î¤«¤Ëº£´ü¤Ï¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Î²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤»¤¤¤¼¤¤ºÚ¡¹½ï¡Ê35¡Ë¤¬¼ç±é¤Î¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¤°¤é¤¤¤«¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤ÆÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Î¡ÒÄ¶¡¦Ã¦ÎÏ·Ï¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ó¡Ê¸ø¼°HP¤«¤é¡Ë¤À¡£¡ÒÍÇ½¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Î¤Ë°µÅÝÅªÌµÇ½¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ó¤òºÚ¡¹½ï¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¥³¥ó¥×¥é¤ÎÇû¤ê¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿¦¾ì¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÂç±ê¾å¤Ç¤·¤ç¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÃÜÌµ³²¤Ê¥¥ã¥é¤Ð¤«¤êÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤é¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤â¤¤¤¿¤«¤é¤ªÏÃ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤ÏNG¡£¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÊý¤¬»£¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢µÓËÜ²È¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸»¾Í»Ò»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡Ò¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë½ñ¤¹þ¤à»ëÄ°¼Ô¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢µÓËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¡¢¥³¥ó¥×¥é¤È¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢ÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¤ËÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¸½¼Â¤Î¿¦¾ì¤ÎÊý¤¬¥³¥ó¥×¥é¤ÎÇû¤ê¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤°¤é¤¤¤Ï¡È¤ª»Å»ö¡É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎËÜ²»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÀèÆü¡¢¤¢¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ÎX¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡£
¡Ò¿·¿Í¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¤Ë¡Ö°ì²ó¶µ¤¨¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ò¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ï¥¯¥½¡¢»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¡Ó¡Ò¤³¤ì¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ï¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¿·¿ÍÄÙ¤·¡Ó
¡¡¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ò¼Ò²ñ¤Ï°ì²ó¶µ¤¨¤¿¤é³Ð¤¨¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ó¤Ê¤ó¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ò°ìÊýÅª¤Ë¡Ö¸À¤¦¡×¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ó¡Ò¶Ø¶ç¤Ë¤·¤¿¡Ó¤Ê¤ó¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î40Âå¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡Ò¥á¥â¤°¤é¤¤¼è¤ì¤è¡ª¡Ó¤È¼¸ÀÕ¤·¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡£º£¤É¤¤Î¾å»Ê¤Ï¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¡£¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤â¤á¤²¤º¼ã¼ê¤¬À®Ä¹¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÊý¤¬¸½¼Â¤«¤éÐªÎ¥¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤à¤·¤í¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¤ÎÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¡©