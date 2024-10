¡È¤ª¤É¤¦¤°È¢¡É¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µMAX¡£70Ç¯Âå¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç

誕生50周年を記念したイベントが開催されたり、特別グッズが販売されたりと、大きな盛り上がりを見せている「 ハローキティ 」。郵便局のネットショップでは、70年代のアートを使用した文房具の受注販売が行われています。懐かしい雰囲気のイラストは、レトロ感たっぷり。「パッキングテープ」「ケースつきマスキングテープ」「日付印」「シリコーンマット」「おどうぐ箱」の5つがラインナップしていますよ。

手元にかわいいキティちゃんグッズを置いて、気分を上げちゃいましょ。贈り物の梱包や手紙のデコレーションにも使える“テープ”「パッキングテープ」(税込770円)は、キティとミミィがかわいいレトロな絵柄のテープです。強粘着で4.5cmと幅広だから、発送時に封筒を閉じるのにも役立ちそう。ユポ加工が施されており、水にも強く、安心して発送できるといいます。シンプルな茶封筒も、一気にかわいらしさをプラスできますね。カッター付きのプラスチックケースにマスキングテープがセットになった、「ケースつきマスキングテープ」(税込1320円)は手紙のデコレーションにも◎青い線に沿ってカットすると、シールのようにも使えますよ。“日付印”と“マット”を一緒に使ってみる?年・月・日を変更して使える、「日付印 Lサイズ」(税込4950円)も要チェック。おうちとハローキティ、日付が入ったデザインです。ラベルシールに押してカットすれば、シールのようにもアレンジできちゃう。確認印や日記の日付スタンプとして押したり、食品保存シールを作ったりなど、さまざまな用途で使えそうです。スタンプを押すときは、「シリコーンマット」(税込990円)があると便利。印鑑マットとしてはもちろん、コースターとしても使用できますよ。そのままインテリアとして、おうちに飾っておくのもよいかもしれません。小さい頃を思い出す…おどうぐ箱にわくわく!昔懐かしい、「おどうぐ箱」(税込3300円)も見逃せません。A4用紙がすっぽり収まるサイズで、文房具や裁縫道具、コスメや缶バッジなどのコレクショングッズの収納など、いろいろな用途で使えます。箱の中身が黄色になっているから、収納した道具が見やすく、使いやすさも抜群なんだとか。自分のお気に入りグッズを箱にしまって、かわいく収納してみませんか?郵便局のネットショップで受注販売されているよご紹介したハローキティのグッズは、郵便局のネットショップで受注販売中。受注期間は2024年11月15日(金)まで、2025年3月7日(金)より順次発送されるといいます。レトロかわいい雰囲気のアイテムを使用して、誰かに手紙を書いたり、プレゼントを贈ったりしてみてはいかがでしょう。©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654512郵便局ネットショップhttps://www.shop.post.japanpost.jp/参照元:株式会社エンスカイ プレスリリース