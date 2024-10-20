¡È¤ª¤É¤¦¤°È¢¡É¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µMAX¡£70Ç¯Âå¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç
ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡£
Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ä¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÖÆüÉÕ°õ¡×¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤É¤¦¤°È¢¡×¤Î5¤Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼ê¸µ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
Â£¤êÊª¤ÎºÊñ¤ä¼ê»æ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡È¥Æ¡¼¥×¡É
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¥Æ¥£¤È¥ß¥ß¥£¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ì¥È¥í¤Ê³¨ÊÁ¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¶¯Ç´Ãå¤Ç4.5cm¤ÈÉý¹¤À¤«¤é¡¢È¯Á÷»þ¤ËÉõÅû¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡£
¥æ¥Ý²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈ¯Á÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃãÉõÅû¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥«¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ä¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ï¼ê»æ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡ý
ÀÄ¤¤Àþ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÈÆüÉÕ°õ¡É¤È¡È¥Þ¥Ã¥È¡É¤ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©
Ç¯¡¦·î¡¦Æü¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¢¡ÖÆüÉÕ°õ L¥µ¥¤¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤ª¤¦¤Á¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢ÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¥·¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£
³ÎÇ§°õ¤äÆüµ¤ÎÆüÉÕ¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤·¤Æ²¡¤·¤¿¤ê¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸¥·¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£°õ´Õ¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¤ª¤É¤¦¤°È¢¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¡¢¡Ö¤ª¤É¤¦¤°È¢¡×¡ÊÀÇ¹þ3300±ß¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£A4ÍÑ»æ¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤äºÛË¥Æ»¶ñ¡¢¥³¥¹¥á¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¼ýÇ¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
È¢¤ÎÃæ¿È¤¬²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ýÇ¼¤·¤¿Æ»¶ñ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õÃíÈÎÇäÃæ¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654512
Í¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.shop.post.japanpost.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ä¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÖÆüÉÕ°õ¡×¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤É¤¦¤°È¢¡×¤Î5¤Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Â£¤êÊª¤ÎºÊñ¤ä¼ê»æ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡È¥Æ¡¼¥×¡É
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¥Æ¥£¤È¥ß¥ß¥£¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ì¥È¥í¤Ê³¨ÊÁ¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¶¯Ç´Ãå¤Ç4.5cm¤ÈÉý¹¤À¤«¤é¡¢È¯Á÷»þ¤ËÉõÅû¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡£
¥æ¥Ý²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈ¯Á÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃãÉõÅû¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥«¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ä¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ï¼ê»æ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡ý
ÀÄ¤¤Àþ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÈÆüÉÕ°õ¡É¤È¡È¥Þ¥Ã¥È¡É¤ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©
Ç¯¡¦·î¡¦Æü¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¢¡ÖÆüÉÕ°õ L¥µ¥¤¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤ª¤¦¤Á¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢ÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¥·¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£
³ÎÇ§°õ¤äÆüµ¤ÎÆüÉÕ¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤·¤Æ²¡¤·¤¿¤ê¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸¥·¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£°õ´Õ¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¤ª¤É¤¦¤°È¢¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¡¢¡Ö¤ª¤É¤¦¤°È¢¡×¡ÊÀÇ¹þ3300±ß¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£A4ÍÑ»æ¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤äºÛË¥Æ»¶ñ¡¢¥³¥¹¥á¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¼ýÇ¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
È¢¤ÎÃæ¿È¤¬²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ýÇ¼¤·¤¿Æ»¶ñ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õÃíÈÎÇäÃæ¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654512
Í¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.shop.post.japanpost.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹