¥¢¥ó¥¸¥ã»ùÅè¤¬¡È¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤ËÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¡É¤¬½Å¤¤¡Ä¡ÖÁêÊý¤ÎÉÔ¾Í»ö¡×¤³¤½·Ý¿Í¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÆÆ£¿µÆó¡£ºÊ¤ÎSNS¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î³èÆ°¤Ê¤Éº£¤Ê¤ªÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁêÊý¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å»ùÅè°ìºÈ¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÁêÊý¤Ë¤ä¤é¤«¤µ¤ì·Ý¿Í¡×¤Î½èÀ¤½Ñ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±2¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å»ùÅè¤Î²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë
ÀÆÆ£¤¬µÈËÜ¶½¶È¤ò·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥È¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤Î¤ª¤¿¤±¤ÈÂÀÅÄÇîµ×¡£
9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØDayDay¡¥¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ùÅè¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÀÕ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£2¿Í¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤éÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ùÅè¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢»ùÅè¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤ÐÁêÊý¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤¬Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÈÁêÊý¤Ë¤ä¤é¤«¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¡É¤Î°ì¿Í¡£Åö»þ¤Î»ùÅè¤µ¤ó¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¾Ð¤¤¤Ë¾Ã²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¿¤À¤¿¤ÀÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÏÉô¤µ¤óËÜ¿Í¤äÉÔÎÑÁê¼ê¡¢ºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»ùÅè¤À¤è¡ª¡×¤È¸½¾ì¤ò´Ý¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Î°ì·ï¤Ï»ùÅè¤µ¤ó¤Î¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿°ìÃ¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï»³ËÜ·½°í¤òÇ®¤¯¼¸ÀÕ
»ùÅè¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤âÁêÊý¤¬²¿¤«¤·¤é¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤ê¶à¿µ¤ä³èÆ°µÙ»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÁêÊý¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ä¥È¥ê¥ª¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌÂÏÇ¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ìÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ä¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¾å¼ê¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤äÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤ä¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó³èÆ°¤äÉüµ¢¸å¤ÎÁêÊý¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¡£ÁêÊý¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤Ï17ºÐ¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ê¤Î¤Á¤Ë¼¨ÃÌÀ®Î©¤·ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¤µ¤ì¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¡Ê¤Î¤Á¤ËÉüµ¢¡Ë°Ê¹ß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«2016Ç¯¤Ë¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼þ°Ï¤¬¤¤¤¯¤éÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë»Ñ¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÃË¤é¤·¤µ¤äÀµµÁ´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¡×ÆÍ¤Êü¤·¥¥ã¥é¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¡¢Äé²¼ÆØ¤µ¤ó¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¼Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤¬¥Ñ¥¿¥ê¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÄé²¼¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡ÊÃí¡§Äé²¼¤È¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤ÇYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎäÅ°¤ËÆÍ¤Êü¤¹»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁêÊý¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å»ùÅè°ìºÈ¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÁêÊý¤Ë¤ä¤é¤«¤µ¤ì·Ý¿Í¡×¤Î½èÀ¤½Ñ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±2¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å»ùÅè¤Î²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë
9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØDayDay¡¥¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ùÅè¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÀÕ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£2¿Í¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤éÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ùÅè¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢»ùÅè¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤ÐÁêÊý¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤¬Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÈÁêÊý¤Ë¤ä¤é¤«¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¡É¤Î°ì¿Í¡£Åö»þ¤Î»ùÅè¤µ¤ó¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¾Ð¤¤¤Ë¾Ã²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¿¤À¤¿¤ÀÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÏÉô¤µ¤óËÜ¿Í¤äÉÔÎÑÁê¼ê¡¢ºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»ùÅè¤À¤è¡ª¡×¤È¸½¾ì¤ò´Ý¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Î°ì·ï¤Ï»ùÅè¤µ¤ó¤Î¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿°ìÃ¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï»³ËÜ·½°í¤òÇ®¤¯¼¸ÀÕ
»ùÅè¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤âÁêÊý¤¬²¿¤«¤·¤é¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤ê¶à¿µ¤ä³èÆ°µÙ»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÁêÊý¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ä¥È¥ê¥ª¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌÂÏÇ¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ìÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ä¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¾å¼ê¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤äÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤ä¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó³èÆ°¤äÉüµ¢¸å¤ÎÁêÊý¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¡£ÁêÊý¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤Ï17ºÐ¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ê¤Î¤Á¤Ë¼¨ÃÌÀ®Î©¤·ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¤µ¤ì¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¡Ê¤Î¤Á¤ËÉüµ¢¡Ë°Ê¹ß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«2016Ç¯¤Ë¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼þ°Ï¤¬¤¤¤¯¤éÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë»Ñ¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÃË¤é¤·¤µ¤äÀµµÁ´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¡×ÆÍ¤Êü¤·¥¥ã¥é¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¡¢Äé²¼ÆØ¤µ¤ó¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¼Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤¬¥Ñ¥¿¥ê¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÄé²¼¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡ÊÃí¡§Äé²¼¤È¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤ÇYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎäÅ°¤ËÆÍ¤Êü¤¹»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£