¶ÜÆá¡¢¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¡×¤Þ¤Ö¤·¤¤¥ß¥Ë¾æ¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¼ÇÀ¸¤Ë¿²Å¾¤Ö¡Ö¤¢¤¶¤È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSDN48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¤µ¤ó¤¬2024Ç¯10·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ´ò¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡×
¶ÜÆá¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ´ò¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÇò¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¡×¤òÏª½Ð¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶ÜÆá¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¿·Ä´¤·¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È ²Ä°¦¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹ ¤¦¤¤¦¤¤·¤Á¤ã¤¦ ´èÄ¥¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´ÖÁ°²ó¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¹¥¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¼ÇÀ¸¤Ë¿²Å¾¤Ö¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖµÓ¤Ë¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¥¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤â¾Ð´é¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÜÆá¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç20Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£20Ç¯12·î¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï102¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£