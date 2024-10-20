LiSA¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é13Ç¯¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þÂå¤ò°ì½ï¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¡×ÃçÎÉ¤·¤Ê¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤ÎºÆ²ñÊó¹ð
¡¡²Î¼ê¤ÎLiSA¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀïÍ§¡É¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤Æü¤â´Å¤¤Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þÂå¤ò°ì½ï¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¡×¤È2Ëç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü10/19Íõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡×¤È¡ÈÀïÍ§¡É²Î¼ê¤ÎÍõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖFate/Zero¡¡¤ÎOP¤ÈED¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦13Ç¯¡×¤ÈLiSA¡£¡ÖÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¡¼¥È(LiVE)¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥é¥ô¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁÇÅ¨¡ªÃçÎÉ¤·¤ÎºÇ¹â¤Ê¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀïÍ§¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¸¤Ç¤¹¤Í¥Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆó¿Í¤À¡×¡Ö´¶Æ°¤ä¤Í¡¡ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£