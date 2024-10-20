¡Ú10.24¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÄ¾Á°¡ª¡ÛŽ¢¶â¤ÎÍñŽ£Åê¼êBIG3¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Ž¢·è°Õ¤È¼«¿®Ž£
¡Ö¸×¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº¸ÏÓ
À¾¤ÎÌ¾Ìç¡¦´ØÀ¾Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤Ë¡¢¡Ö¸×¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº¸ÏÓ¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ä´ØÀ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10·î24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢£±°Ì»ØÌ¾¤Î¶¥¹ç¤¬³Î¼Â¤ÊMax154Ò¡¿£è¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê¤æ¤á¤È¡Ë¡Ê21¡Ë¤À¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÈÂÎ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë°ìÅÙ¤ÏÄü¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤á¤¿Ì´¤¬³ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Äü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë»Ò¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÌ´ÅÍ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Éã¡¦Íº°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¿³È½¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò»«¡Ê¤µ¤Ð¡Ë¤¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç°ìÎÝÎÝ¿³¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¡£Æ±¤¸¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÆü¤òÌ´¸«¤ÆÌîµå¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²¼µéÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µå¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤³¤½¤³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡Ë³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹Ã»Ò±à¤Ç°ìÀþµé¤Î¹â¹»µå»ù¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤ÇÌÜ»ë¤Ç¤¤ëÉã¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê¡Ç18Ç¯²Æ¤ËÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿¶âÂÇÀ¶È¤Î¡ËµÈÅÄµ±À±¤µ¤ó¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦23¡Ë¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É»«¤¤ä¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¯¤ëÄ¾µå¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¡¢µå¿³¤òÌ³¤á¤¿»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤êÃÏ¸µ¤Ç¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Î»þÅÀ¤Ç160Ñ¤¢¤Þ¤ê¤Î¿ÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¶â´Ý¤ò´«Í¶¤¹¤ë¶áµ¦·÷¤Î¶¯¹ë¹»¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸øÎ©¹»¤ÎÃæ¤Ç¤âÎý½¬´Ä¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¿À¹ÁµÌ¤ò¿Ê³ØÀè¤ËÁª¤ó¤À¡£
¿ÈÄ¹¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£
177Ñ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¶â´Ý¤ÏÂç³Ø£²Ç¯¤Î½Õ¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆNPB¤ÎÁª¼ê¤é¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢²¤½£ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡¢£²²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÎ®¤ÎÅê¼ê¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¡£Æ±¤¸º¸¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦23¡Ë¤µ¤ó¤ä¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡¦25¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤Î°®¤êÊý¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î»ØÀè¤Î´¶³Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤Ï¹ø¤Î¹üºÃ½ý¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉüµ¢¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï69¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¡Ö¼«ÀÕÅÀ£°¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£
Æ´¤ì¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë¡£Ä¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿ÂÎ³Ê
¹â¹»À¸¤Ç¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Æ£ÅÄÎ°À¸¡Ê¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¡Ê18¡Ë¤¬À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸ÏÓ¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎDNA¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤À198Ñ¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î¿ÈÄ¹¤â¤Þ¤¿Ì¥ÎÏ¤À¡£¹â¹»Ìîµå¤Çº£½Õ¤«¤é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿£²ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿±¦Â¤ò£²ÅÙ¡¢¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÇòµå¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µå°Ò¤ÏÁý¤·¤ÆºÇÂ®¤¬150Ò¡¿£è¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö£²ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î²ò¶Ø¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ý¤Áµå¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ï¡¢Å·°æ¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤ËÂÇ¼Ô¤¬´Ù¤ëËâµå¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¿¾å¤«¤éÅê¤²¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹â¤µ¤«¤é¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜ¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£ÅÄ¤ÏÄ¹¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ¹¡Ê¤¿¡Ë¤±¡¢´ïÍÑ¤ÊÅê¼ê¤À¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬93Ô¤Ç¡¢ÂÎ³Ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¸½à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¶ÚÆù¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÆü¤Ë£µ¿©¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¤Ï100Ô¶á¤¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢¤Î¤Ó¤·¤í¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¸µ¸øÌ³°÷»ÖË¾¤Î¹ëÏÓ
¶â´Ý¤äÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÆâÌî¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê21¡Ë¤È¶¦¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¤Î±¦ÏÓ¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡Ê21¡Ë¤â£±°Ì¸õÊä¤À¡£¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¶â´ÝÆ±ÍÍ¡¢Èà¤â¤Þ¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¿Ê³ØÀè¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ë¤¢¤ë¸øÎ©¤ÎëÝÁáÇÀ¶È¤ÎÇÀ¶ÈÅÚÌÚ²Ê¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¼Ò²ñ´ðÈ×¤ÎÀß·×¤ò³Ø¤Ö³Ø¹»¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤â£²ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ´Ø¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÄ¹ºê¸©Ä£¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¹â¹»¤«¤é½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï°¦¹©Âç¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¿°æ¸÷¿Æ»á¡Ê57¡Ë¤À¤±¤Ï¾ÍèÀ¤Ë¹û¡Ê¤Û¡Ë¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼¤¬¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃæÂ¼¤Ï°¦¹©Âç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÆ±µéÀ¸¤¬ÆÈ¼«Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÄü¤á¤ë¤Ê¤«¡¢ÃæÂ¼¤Ï»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ì¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãç´Ö¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÇÌÜ°ìÇÕ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
Æþ³ØÄ¾¸å¤Î£±Ç¯½Õ¤«¤é°¦ÃÎÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë±¦ÏÓ¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¡¼¥à¤ÎÅê¤²Êý¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÄ¾µå¤¬Max159Ò¡¿£è¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï±¦¸ª¤ä¥Ò¥¸¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¶¯¤µ¤ÈÍ¿»Í»àµåÎ¨¤ÎÄã¤µ¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ï»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤Ç¤â150Ò¡¿£èÂæ¸åÈ¾¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÅÄ»ÔÈ¬Áð¤ÎµÖÎÍÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë°¦¹©Âç¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë¸ä³Ú»ÜÀß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤ËÃæÂ¼¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÄ¹µ×¼ê»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤°¤é¤¤¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µï¼ò²°¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¾ì½ê¤â¤Ê¤¤È¬Áð¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÂèÆó¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¤Á¤ç¤¦¤É£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¼èºà¤ÎÆü¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤ÎµåÃÄ¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê24¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Â¨ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤êÁÇºà·¿¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Äº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î£³¿Í¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯11·î1¡¦8Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌøÀîÍªÆó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë