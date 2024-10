過去に放送されたテレビ番組の中には、予算が限られた中でテープを使い回したためにマスターテープが失われてしまい、アーカイブが難しくなったものが多く存在します。1990年代後半から2000年代初頭にかけて配信されたテレビの字幕放送を録画したVHSテープおよそ2000本を所持するイギリスのジャーナリストであるジェームズ・オマリー氏が、内容をアーカイブできる人がいないかと訴えています。

I have 2000 old VHS tapes in my garage and I don't know what to do with themイギリスの公共放送であるBBCは、1974年に世界初となるテレテキスト放送「シーファクス」を開始しました。テレテキスト放送とは聴覚障害者や少数言語話者に向けた補助字幕放送で、文字のみをテレビ画面に表示するものでした。インターネットが登場するまでは、ニュースメディアのメインは新聞・テレビ・ラジオでした。しかし、1日に1〜2回しか発行されない新聞は速報性が低く、テレビやラジオもあらかじめ決められたプログラムに沿って放送されていたため、速報ニュースを扱うのは困難でした。しかし、テレテキスト放送は1日に何度も更新されるため、最も速報性の高いニュース媒体となっていたそうです。しかし、これらのテレテキスト放送のデータはほとんど保存されていなかったとのこと。公共放送であるBBCでも、話題性が非常に高いニュースや代表的な番組のみを保存しているだけで、そのほとんどは残っていないそうで、オマリー氏は「文化的破壊行為だ」と述べています。2011年にプログラマーのアリステア・バクストン氏が、自宅の屋根裏部屋から古いVHSテープを発見しました。通常、録画したVHSテープをテレテキスト放送対応の機器で再生しても、当時配信されたテレテキスト放送を見ることはできなかったとのこと。それでも、VHSテープに録画されているデータにテレテキスト放送の信号が眠っていると判明。そこで、バクストン氏はVHSテープに圧縮保存されている録画データからテレテキスト放送のデータを抽出するプログラムを開発し、テレテキスト放送を復元することに成功しました。バクストン氏がコーディングしたプログラムのソースコードはGitHubで公開されています。GitHub - ali1234/vhs-teletext: Software to recover teletext data from VHS recordings.https://github.com/ali1234/vhs-teletext以下が実際にバクストン氏のテープから復元されたテレテキスト放送の画面。1998年12月のニュースで、キューバのフィデル・カストロ議長が「メキシコの歴史上の人物よりもミッキーマウスの方が子どもには有名だろう」と発言したために、メキシコがキューバ大使を追放したというニュースがトップに表示されています。また、テレテキスト放送ではニュースだけではなく、以下のように投書コーナーやゲームの攻略情報をまとめた雑誌のような内容のものもありました。テレテキスト放送で配信された「The Digitiser」は若者向けのコンテンツで、当時視聴者だった人たちの手によって、バクストン氏の開発したプログラムで少しずつアーカイブされています。オマリー氏が抱えている2000本のVHSテープはオマリー氏の友人が発見したもので、1990年代半ばから2000年代半ばにかけて放送されたテレビ番組が録画されているそうです。元の持ち主は隣人のために録画したそうで、高齢になってテープを処分しようとしたところをオマリー氏の友人が引き取ったものだとのこと。オマリー氏は友人から大量のVHSテープを手に入れたと聞き、「ここにテレテキスト放送の金鉱が眠っている」と思ったそう。そこで、オマリー氏は友人からVHSテープをすべて引き取り、自宅ガレージに収容しているそうです。オマリー氏は自身で録画されている番組とテレテキスト放送のサルベージを半年にわたって行ったそうですが、その間に処理できたのはわずか40本。その後、仕事が忙しくなって手をつけられなくなったそうですが、「未処理のテープがオフィスに山積みになっているのを見ると不安で胃が痛くなります。私が何もしないのは、先駆者たちに失礼です」とコメントしています。VHSテープは段ボール箱でおよそ30箱あるそうで、オマリー氏は「もしこれらのテープを受け取ってそのまま保存してくれる人、あるいはテレテキスト放送のデータと録画内容の動画を保存する作業を行える人をご存じでしたら、私に連絡をください」と述べています。