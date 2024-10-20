ÕÃÕ®6¹æ¤¬ºÎ¼è¤·¤¿·î¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Âè75²ó¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¤ËÅÐ¾ì
Âè75²ó¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¡ÊIAC¡Ë¤¬14Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë±§Ãè¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¡×¤Ç¡¢100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é±§Ãè´Ø·¸µ¡´Ø¤Î´´Éô¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡¢³Ø¼Ô¡¢´ë¶È²È¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ê¤É1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î±§Ãèµ»½Ñ¤äÀ®²Ì¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢·î¤ä²ÐÀ±¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃµºº¡¢ÃÏµå¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë±§Ãè´ÑÂ¬¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÌò³ä¡¢AI¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î·îÃµºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÕÃÕ®6¹æ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÇºÎ¼è¤·¡¢ÃÏµå¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿·îÌÌ¤ÎÅÚ¾í¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢±§Ãè¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Îµ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±§Ãè²Ê³Ø¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Î±§Ãè´Ø·¸µ¡´Ø¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¼Ô¡¢»²²Ã¼Ô¤¬·îÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë