GLIM SPANKY、雨の日比谷野音公演ダイジェスト映像公開「あの日の熱量が」
GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同ベストアルバムの10周年記念限定盤(Blu-ray)と初回限定盤(DVD)に全編収録されるライブ映像『＜The Goldmine Tour 2024＞ at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)』のダイジェストが公開となった。
＜The Goldmine Tour 2024＞は2024年3月24日、東京・日比谷公園大音楽堂で行われた公演だ。雨を吹き飛ばす叫びとダンスの波、圧巻のパフォーマンスは必見。以下に『＜The Goldmine Tour 2024＞ at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)』に関するメンバーのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「ライブ、MCや最後の記念撮影まで全部収録の映像になっています！
雨の極寒の野音、思い切りやりました。あの日の熱量が、リアルにしっかり映像に閉じ込められました。
すごく思い出に残る日だったので映像になることが嬉しいです。
我ながらとてもいいツアーだったので『The Goldmine』が凄く大切な作品になりました。
ライブに行く感覚で見ていただけたら嬉しいです!!」
──松尾レミ
◆ ◆ ◆
「雨の日の野音ということでとても記憶に残っている1日です。
普段以上に会場全体の一体感を感じた日でした。
当日のライブの熱量、会場の雰囲気が伝わる作品になったと思います。
改めてライブ映像を見ると前作『The Goldmine』の曲たちもライブ映えする曲ばかりです。
是非Blu-ray、DVDでご自宅でも楽しんでください！」
──亀本寛貴
◆ ◆ ◆
なお本日10月20日(日)、GLIM SPANKYはWOWOWにて放送／配信中の『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』第4話のエンディングテーマ「赤い轍」をデジタルリリースした。
■デジタルシングル「赤い轍」
配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/akaiwadachiPR
歌詞リンク：https://www.uta-net.com/song/361616/
作詞：いしわたり淳治・松尾レミ
作曲：GLIM SPANKY
編曲：亀本寛貴
※『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』第4話「殺人ホテルだよ全員集合!!」エンディングテーマ
■『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』
毎週日曜午後10時
WOWOWにて独占放送・配信中(全9話)
第一話無料放送／配信
▼出演者
山粼賢人
山田杏奈 眞栄田郷敦 工藤阿須加 胗俊太郎 塩野瑛久 ／ 矢本悠馬
大谷亮平 高橋メアリージュン ／ 桜井ユキ 勝矢
池内博之 木場勝己 大方斐紗子 ／ 井浦 新
玉木宏 ・ 舘ひろし
原作：野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)
監督：久保茂昭 片桐健滋 落合賢 佐藤洋輔
脚本：黒岩勉
音楽：やまだ豊 出羽良彰
アイヌ語・文化監修：中川裕 秋辺デボ
製作著作：WOWOW
制作プロダクション：CREDEUS
公式サイト：https://bit.ly/3SmbjDA
公式X（旧：Twitter）：https://x.com/kamuy_movie
公式Instagram： / kamuy_movie
公式TikTok： / kamuy_movie
©野田サトル／集英社 ©2024 WOWOW ※第4話の場面写真
■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』
CD予約：https://glimspanky.lnk.to/atgdPR
▲10周年記念BOX_展開図
【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD＋Blu-ray＋Goods)】
PDCV-1246 15,000円(税込)
※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様
▶CD : 2 DISCS
▶Blu-ray：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)
▼Goods
・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]
サイズ：L[男女兼用]／ボディ色：スミクロ／素材：綿100%
・ピックチャームキーホルダー
・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット
●フォトブックレット 48ページ
●歌詞ブックレット24ページ
※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売
※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表
▲初回限定盤
【初回限定盤(2CD＋DVD)】
TYCT-69333 7,000円(税込)
▶CD : 2 DISCS
▶DVD：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)
●フォトブックレット48ページ
●歌詞ブックレット24ページ
▲通常盤
【通常盤(2CD)】
TYCT-60240/1 4,500円(税込)
▶CD : 2 DISCS
●ブックレット40ページ
▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通
DISC 1 & DISC 2：全28曲収録
※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲
●DISC 1
01. 焦燥
02. 怒りをくれよ
03. ダミーロックとブルース
04. 愚か者たち
05. 吹き抜く風のように
06. 闇に目を凝らせば
07. 話をしよう
08. NEXT ONE
09. TV Show
10. 褒めろよ
11. 美しい棘
12. 夜風の街
13. サンライズジャーニー
14. リアル鬼ごっこ
15. 大人になったら
16. ワイルド・サイドを行け
●DISC 2
01. Glitter Illusion
02. こんな夜更けは
03. HEY MY GIRL FRIEND!!
04. ラストシーン
05. 形ないもの
06. Circle Of Time
07. Fighter
08. 風にキスをして
09. ひみつを君に feat.花譜
10. 赤い轍
11. Hallucination
12. タイトル未定 ※後日発表
▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray／初回限定盤DVD収録内容
＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)
・The Goldmine
・褒めろよ
・Odd Dancer
・光の車輪
・話をしよう
・真昼の幽霊(Interlude)
・Summer Letter
・ラストシーン
・愛の元へ
・Glitter Illusion
・NEXT ONE
・怒りをくれよ
・不幸アレ
・美しい棘
・Innocent Eyes
・大人になったら
・リアル鬼ごっこ
encore
・サンライズジャーニー
・愚か者たち
・ワイルド・サイドを行け
※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。
※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。
●全形態共通封入特典●
抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入
※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入
▼賞品内容
・A賞：「After Show」へ抽選でご招待
※LIVEは＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞ライブ終演後に開催いたします
※LIVEはアコースティック、2人編成です
・B賞：メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント
※グッズの内容は後日発表いたします。
・応募者全員プレゼント：ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。
※上記どちらかご希望の賞品を１つ選んでご応募ください。
※申し込み後の賞品の変更はできません。
応募受付期間：2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59
■[A賞＜After Show＞開催会場／招待者数]
＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞
2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様
3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様
3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様
3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様
3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様
3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様
3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様
●店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約60×60mm)
・TOWER RECORDS：ポスター(B2)
・HMV：ステッカー(約50×80mm)
・Amazon.co.jp：ラバーコースター(サイズ未定)
・楽天ブックス：リボンキーホルダー(約110×35mm)
・その他一般店：ポストカード
※各特典のデザインは後日ご案内いたします。
※サイズは変更になる場合がございます。
■＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞
3月02日(日) 宮城・仙台Rensa
3月08日(土) 大阪・なんばHatch
3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS
3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO
3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO
▼＜All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show"＞
3月23日(日) 長野・飯田文化会館
http://www.glimspanky.com/
■GLIM SPANKY ライブイベント出演情報
※アコースティック2人編成で出演
10/30(水) 東京＜Gibson 130th Anniversary Live「Go Beyond」＞
※5人バンド編成で出演
11/04(月) 東京＜THE BAWDIES「NEVER ENDING STORY」＞
※松尾レミ ゲスト出演
11/09(土) 宮城＜勾当台野音ライブ GLIM SPANKY with 仙台フィルハーモニー管弦楽団カルテット＞
11/16(土) 長野＜FM NAGANO「EVERGREEN CAMP 2024＞
※アコースティック2人編成で出演
関連リンク
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