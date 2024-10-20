2024年10月20日(日)配信開始配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/akaiwadachiPR歌詞リンク：https://www.uta-net.com/song/361616/作詞：いしわたり淳治・松尾レミ作曲：GLIM SPANKY編曲：亀本寛貴※『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』第4話「殺人ホテルだよ全員集合!!」エンディングテーマ■『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』毎週日曜午後10時WOWOWにて独占放送・配信中(全9話)第一話無料放送／配信▼出演者山粼賢人山田杏奈 眞栄田郷敦 工藤阿須加 胗俊太郎 塩野瑛久 ／ 矢本悠馬大谷亮平 高橋メアリージュン ／ 桜井ユキ 勝矢池内博之 木場勝己 大方斐紗子 ／ 井浦 新玉木宏 ・ 舘ひろし原作：野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)監督：久保茂昭 片桐健滋 落合賢 佐藤洋輔脚本：黒岩勉音楽：やまだ豊 出羽良彰アイヌ語・文化監修：中川裕 秋辺デボ製作著作：WOWOW制作プロダクション：CREDEUS公式サイト：https://bit.ly/3SmbjDA公式X（旧：Twitter）：https://x.com/kamuy_movie公式Instagram： / kamuy_movie公式TikTok： / kamuy_movie

■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』





▲10周年記念BOX_展開図 ▲10周年記念BOX_展開図



▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2024年11月27日(水)発売CD予約：https://glimspanky.lnk.to/atgdPR【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD＋Blu-ray＋Goods)】PDCV-1246 15,000円(税込)※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様▶CD : 2 DISCS▶Blu-ray：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)▼Goods・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]サイズ：L[男女兼用]／ボディ色：スミクロ／素材：綿100%・ピックチャームキーホルダー・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット●フォトブックレット 48ページ●歌詞ブックレット24ページ※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表【初回限定盤(2CD＋DVD)】TYCT-69333 7,000円(税込)▶CD : 2 DISCS▶DVD：＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)●フォトブックレット48ページ●歌詞ブックレット24ページ【通常盤(2CD)】TYCT-60240/1 4,500円(税込)▶CD : 2 DISCS●ブックレット40ページ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通DISC 1 & DISC 2：全28曲収録※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲●DISC 101. 焦燥02. 怒りをくれよ03. ダミーロックとブルース04. 愚か者たち05. 吹き抜く風のように06. 闇に目を凝らせば07. 話をしよう08. NEXT ONE09. TV Show10. 褒めろよ11. 美しい棘12. 夜風の街13. サンライズジャーニー14. リアル鬼ごっこ15. 大人になったら16. ワイルド・サイドを行け●DISC 201. Glitter Illusion02. こんな夜更けは03. HEY MY GIRL FRIEND!!04. ラストシーン05. 形ないもの06. Circle Of Time07. Fighter08. 風にキスをして09. ひみつを君に feat.花譜10. 赤い轍11. Hallucination12. タイトル未定 ※後日発表▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray／初回限定盤DVD収録内容＜The Goldmine Tour 2024＞at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)・The Goldmine・褒めろよ・Odd Dancer・光の車輪・話をしよう・真昼の幽霊(Interlude)・Summer Letter・ラストシーン・愛の元へ・Glitter Illusion・NEXT ONE・怒りをくれよ・不幸アレ・美しい棘・Innocent Eyes・大人になったら・リアル鬼ごっこencore・サンライズジャーニー・愚か者たち・ワイルド・サイドを行け※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。●全形態共通封入特典●抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入▼賞品内容・A賞：「After Show」へ抽選でご招待※LIVEは＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞ライブ終演後に開催いたします※LIVEはアコースティック、2人編成です・B賞：メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント※グッズの内容は後日発表いたします。・応募者全員プレゼント：ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。※上記どちらかご希望の賞品を１つ選んでご応募ください。※申し込み後の賞品の変更はできません。応募受付期間：2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59■[A賞＜After Show＞開催会場／招待者数]＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様●店舗別CD購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約60×60mm)・TOWER RECORDS：ポスター(B2)・HMV：ステッカー(約50×80mm)・Amazon.co.jp：ラバーコースター(サイズ未定)・楽天ブックス：リボンキーホルダー(約110×35mm)・その他一般店：ポストカード※各特典のデザインは後日ご案内いたします。※サイズは変更になる場合がございます。