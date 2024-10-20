¡Ö»Ø¼¨Ìò¤Ï´ØÅì¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¡×¼óÅÔ·÷¤ÇÂ¿È¯¡Ø¶¯Åð»ö·ï¡Ù¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÁë¤ò³ä¤ê²È¤Ë¿¯Æþ...½»¿Í¤òË½¹Ô¤·¤Æ¶ÛÇû¡¡¸µÂçºåÉÜ·Ù·º»ö¡¦ÃæÅçÀµ½ã»á¤Î¸«²ò
¡¡¤³¤³¿ô¤«·î¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤°¶¯Åð»ö·ï¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Î¡È»Ø¼¨Ìò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«Î©¤Æ¤äº£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÂçºåÉÜ·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÅçÀµ½ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡ýÃæÅçÀµ½ã¡§ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸µÂçºåÉÜ·Ù·º»ö¡¡ËÉÈÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡½¡½¡½¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤°¶¯Åð»ö·ï¡£º£Ç¯£¸·î°Ê¹ß¡¢£±£°·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±£¶Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó£³£°¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Öº£²ó¤ÎÈÈºá¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î»Å¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´û¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æ±°ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÈºá¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Ï¡È»Ø¼¨Ìò¡É¤¬Æ±°ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸¼´Ø¤ò¥Ð¡¼¥ë¤Ç¤³¤¸³«¤±¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢½»¿Í¤òÇû¤Ã¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¶âÉÊ¤òÅð¤à¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤¬¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤¬¼óÅÔ·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ø¼¨Ìò¤¬´ØÅì¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤¬Á´¹ñ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ØÅì¼þÊÕ¤Ë»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¡½¡½¡½°ÊÁ°¤Ï³¤³°¤«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¼Â¹ÔÈÈ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨Ìò¤ÏÆüËÜ¡¦´ØÅì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
¡¡¡Ö³¤³°¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼óÅÔ·÷¤ËÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡Ø¡»¡»¤Î¿¢ÌÚ¤Î²¼¤ËÃÖ¤±¡Ù¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ø¼¨Ìò¤ÏÈó¾ï¤ËÅÚÃÏ´ª¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡É¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢³¤³°¤«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï´ØÅì¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡½´ØÀ¾¤ÇÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö´ØÀ¾¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ØÅì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð´ØÀ¾¤Ë»Ø¼¨Ìò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ì¤Ð´ØÀ¾¤Ç¤âµ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø´ØÅì¤Çµ¯¤³¤ëÍýÍ³¡Ù¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ØÅì¡áÅÔ²ñ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä»Ô³¹ÃÏ°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ØÀ¾¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÈÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¡É¤ÇÏ¢Íí¤â¡Ä¡ÖÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ò´Å¤¯¸«¤¹¤®¡×
¡¡¡½¡½¡½°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç½¸¤á¤¿¼Â¹ÔÌò¤È¡¢Èà¤é¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹»Ø¼¨Ìò¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¡Ù¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±°ì¤Î»Ø¼¨Ìò¤¬£³£°°Ê¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù»¡¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êá¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÁÜºº¤Î¼ê¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹ÔÌò¤È»Ø¼¨Ìò¤Ï´°Á´¤Ë¡ÈÈóÀÜ¿¨¡É¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ØÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¡Ù¤äÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êá¤Þ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ò´Å¤¯¸«¤¹¤®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼ýÍÆ½ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»Ø¼¨Ìò¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º£¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÜººÇ½ÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²òÀÏµ»½Ñ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï£±£¸Æü¤ËÁÜººËÜÉô¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢£±ÅÔ£³¸©¤Î·Ù»¡½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂáÊá¤¹¤ë¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¼ýÆþ¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤À¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ø¤Î¿½¹þ¼Ô¡É¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º»ö·ï¤âÁý²Ã¡©
¡¡¡½¡½¡½¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°¼Á¤Ê»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¹â¼ýÆþ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿Í¶¤¤Ê¸¶ç¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ä´ØÏ¢»ö·ï¤¬º£¤³¤ì¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø²¿¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ø¶¼¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ØÍê¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼õ¤±»Ò¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹â¼ýÆþ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÏË¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¼¤µ¤ì¤¿¤ê²ÈÂ²¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£·Ù»¡¤ÏÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÂáÊá¤ÎÆ»¤â³«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Î¤ª¶â¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤à¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ö·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¡½º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¸°¤Ï¡¢¡Ö£Ó£Î£Ó¤Î²òÀÏ¡×¤È¡Ö¤ª¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¼Â¹ÔÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤É¤ó¤É¤óÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È·Ù»¡¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Ø¼¨Ìò¤ËÃ©¤êÃå¤¯ÊýË¡¤Ï£²ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¹ÔÌò¤È»Ø¼¨Ìò¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²òÀÏ¤¬£±¤Ä¡£¤â¤¦£±¤Ä¤¬¡¢»Ø¼¨Ìò¤¬¤ª¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥È¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸Û¤ï¤ì¤¿¡È¼õ¤±»Ò¡É¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤·¤Ë¤¤¿¿ÍÊª¤òËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø·¯¤ÏÃ¯¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¡©¡Ù¤È»Ø¼¨Ìò¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î£²¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÂáÊá¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¶¯Åð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤Ü£±£°£°¡óÊá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯Åð¤Îºá¤Ï½Å¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ø£µÊ¬¤ÇÌó£·³ä¤¬Äü¤á¤ë¡Ù»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ç¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¯Æþ¼Ô¤Ï¡Ö¿¯Æþ¤Ë£µÊ¬¤«¤«¤ë¤ÈÌó£·³ä¤¬Äü¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤Ë¶¯²½¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢Áë¤ËÊä½õ¸°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬Í¸ú¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¯Æþ¼Ô¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¤Î¡ÖÀ¼¤«¤±¡×¤ò·ù¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È²¿µ¤¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£