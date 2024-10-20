ÃËÀ¤Î·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªÃËÀ¤¬¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¡ãA·¿¡¦AB·¿¡ä
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î·ì±Õ·¿¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤ËÃËÀ¤¬¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£A·¿
A·¿¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ê²ñÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£AB·¿
AB·¿¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¡¢Èà¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Á¡¢Èà¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï»þ¤ËÆâ¸þÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ë´³¾Ä¤»¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÀéÌë/Àê¤¤»Õ¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë