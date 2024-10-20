ËÜ³×¤Ê¤Î¤ËÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°XL¡×¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ªÎ»
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡£
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°XL¡×¤Ê¤é¡¢ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë¤«¤â¡£¹çÈé¤È°ã¤¤¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¤·¤Ê¤¤ËÜ³×¤ÏÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¥ì¥¶¡¼¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¡×¤ÇPC¤âÍ¾Íµ
º£²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°XL¡×¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×5ÀéËü±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¡£¥µ¥¤¥º¤äÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê²ÙÊª¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÉý40cm¡¢¹â¤µ¤Ï37.5cm¤¢¤ê¡¢MacBook Air¤Î¼ýÇ¼¤âÍ¾Íµ¡£1Çñ2Æü¤¯¤é¤¤¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³×¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤Ã¤¿
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ä¥¨¥Ã¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸÷Âô¤ä¹âµé´¶¤Ï¤µ¤¹¤¬¥ì¥¶¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤âÈ¿¤·¤ÆËÜÂÎ½ÅÎÌ360g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Çµ¿¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¶¡¼¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¤¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É÷¹ç¤¤¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢Çö¼ê¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¡£µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³×¤ÎÅ·Å¨¤È¤â¸À¤¨¤ë¿å¤Ë¤â¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç¨¤ì¤ë¤È¿§¤¬Íî¤Á¤äÉ÷¹ç¤¤¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°XL¡×¤Ï¡¢¡ÖOO tech leather¡×¤È¤¤¤¦¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤ÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÝÀö¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢¿å¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊª¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£³Î¤«¤Ë³×¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÊý¤ä±«¤ÎÆü¤Î³°½Ð¤Ê¤É¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÀöÂõ¡ªËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡Ä¡©
¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤âOK¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤ËÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÀÀöºÞ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÃåÍÑ¥³¡¼¥¹¤òÁªÂò¡£¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ËÊï¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤·¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀöÂõµ¡¤Ç¥ì¥¶¡¼¤òÀö¤¦¤Ê¤ó¤ÆËÜÍè¤Ï¸æË¡ÅÙ¡£¶²¤ë¶²¤ëÀöÂõµ¡¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÊ¿µ¤¤ÊÍÍ»Ò¡£Î¢ÃÏ¤ÎÌÓ±©Î©¤Á¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¥Ê¥·¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤
¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¸ªÉ³¤ÎÄ´Àá¤¹¤é¤â¶â¶ñ¤¬Ìµ¤¯¡¢É³¤Î·ë¤Ó°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í·ë¤ÓÌÜ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Å·¸õ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ËèÆü»È¤¨¤ëÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤«
Source: CoSTORY