サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』第5話にて、TEMPESTが華やかなステージで魅了した。

【映像】歓声鳴りやまず、ビジュ爆発グループの豪華ステージ

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

ドリーミーだがパワフル、自分たちの魅力をしっかり表現

第2戦の「IDENTITYミッション」でTEMPESTが披露するのは「EYE OF THE TEMPEST」と「Can't Stop Shining」。「不思議の国のアリス」をテーマに、メンバー6人はカラフルでどこかパンキッシュな衣装をまとい、ステージに現れた。エースは魅力的なボーカルの持ち主であるヒョクと、メインダンサーのハンビンが務める。2人は練習期間中、片時も離れず、息を合わせていった。

ステージにはウサギに扮した数多くのダンサーの姿が。ヒョクはステージ上を彷徨い、やがてアリスのように落ちていき、観客の驚きを呼ぶ。パフォーマンスの前半、メンバー6人は明るさとパワフルさを同居させたステージでライバルたちの視線を釘付けにした。

ダンスブレイクに突入すると、雰囲気が一変。ハードなサウンドに乗せて、一糸乱れぬシンクロダンスが展開されていく。ヒョクとハンビンによる息を合わせたペアダンスも。そして最後はさらにムードが変わり、ステージにはワンダーランドが出現。ヒョクは魔法の粉を撒き、まるでテーマパークのパレードのように、華やかな世界が展開された。そしてビジュアル担当のウンチャンがウインクを放つと、参加者たちは「反則!」「顔面アタックはそれくらいにして」と沸き立つ。

最後は紙吹雪が舞い、年末の音楽祭のような、祝祭感あふれるムードに。ライバルたちは「ステージがすごくきれい」「カラーがよく合っていた」「お母さんが小さい時に読んでくれた童話みたい」「楽しくて面白くて、見どころも多かったです」「童話の中に出てくる王子様のよう」と、絶賛の声が続出。視聴者からも「こんなアイドルのステージが見たかった!」「めっちゃアイドルって感じ」「眼福すぎる」「キラキラしてる」などのコメントが躍った。

(『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』/ABEMA K-POPチャンネル)