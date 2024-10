「雰囲気変わった？」少女時代・テヨン、曲線を描くような“美スタイル”を披露！オン眉にイメチェンも【PHOTO】

少女時代・テヨンがシックな雰囲気を披露した。

【写真】テヨン、胸元のタトゥー

テヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

写真には、黒のトップスとズボンを合わせたオールブラックファッションに身を包んだテヨンが。ポイントに茶色のバックを合わせ、ポーズを決めている。オン眉前髪にイメチェンしながらも、可愛らしさよりシックな雰囲気を醸し出しており、視線を奪う。なにより、曲線を描くようなボディラインが見る者を魅了した。

この投稿を受け、「かっこいい」「なんか雰囲気変わった?」「オン眉似合ってます!」「どんどん綺麗になってる」といった声が上がっている。

(写真=テヨンInstagram)

なお、テヨンは去る8月29日に歌手サム・スミスとコラボした『I'm Not The Only One (feat. TAEYEON)』をリリースし、話題を集めた。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。