政府の高官がアルツハイマー病に…苦難を乗り越え「世界一有名な認知症患者」となった女性と私の「奇跡のような出会い」

「漢字が書けなくなる」、「数分前の約束も学生時代の思い出も忘れる」...アルツハイマー病とその症状は、今や誰にでも起こりうることであり、決して他人事と断じることはできない。それでも、まさか「脳外科医が若くしてアルツハイマー病に侵される」という皮肉が許されるのだろうか。

だが、そんな過酷な「運命」に見舞われながらも、悩み、向き合い、望みを見つけたのが東大教授・若井晋とその妻・克子だ。失意のなか東大を辞し、沖縄移住などを経て立ち直るまでを記した『東大教授、若年性アルツハイマーになる』(若井克子著)より、二人の旅路を抜粋してお届けしよう。

札幌でのうれしい再会

札幌では、うれしい再会もありました。私たちの友人である高橋一・貴美子夫妻が、お見舞いに来てくださったのです。晋がJOCSの総主事をしていたころからの仲でした。

実は次男の結婚式のことを聞いた時点で、

「会いたいね」

と晋と話していて、私からお便りを出していたのです。そこに晋がアルツハイマー病と診断されたことも書き添えていたのですが、事故で入院したと知って、まず一さんが、翌日には貴美子さんが駆け付けてくれました。

会うのは実に16年ぶりでしたが、貴美子さんは耳寄りな情報をくださいました。クリスティーン・ブライデンの講演が、2ヵ月後にあるというのです。

クリスティーンは、おそらく世界一有名な認知症の当事者でしょう。

オーストラリア政府の高官だった彼女は、1995年、46歳の若さで若年性アルツハイマー病と診断されます。それでもクリスティーンは人生をあきらめず、『私は誰になっていくの?アルツハイマー病者からみた世界』(クリエイツかもがわ、原題『Who will I be when I die?』)という手記を発表。このときの姓は「ボーデン」でしたが、のちに再婚し、クリスティーン・ブライデンとして、現在でも講演やテレビ出演、執筆などで活躍しています。

「天の配剤」としか言いようのない偶然

私たちは、ずいぶん前に次女から『私は誰になっていくの?』をプレゼントされ、すでに沖縄で読了していました。認知症と診断されたほかの人は、どうしているのだろう―そんな興味に駆られて食い入るように読んだものですが、とくに目をひかれたことが2つ、ありました。

ひとつは、彼女が私たち夫婦と同じクリスチャンだったこと。もちろん面識はありませんが、彼女の著書からは〈神にすべてをゆだね、支えられて生きる〉姿勢がひたひたと伝わってきました。

もうひとつは、認知症に対する世間の理解が浅かった時代に、臆せず自らの病気を公表したという事実。その強さに尊敬の念すら抱きました。

だからこそ、私たちにとっては一目会いたい人物だったのです。

すでに書きましたが、講演は2ヵ月後でした。ところが右腕を手術した晋には、

「骨が完全にくっつくまで2ヵ月かかるので、自宅近くの病院でいいから、すぐリハビリを始めてください」

と、医師から指示が出ていたのです。

沖縄に急いで帰る用事はなく、その点は気楽なふたり。栃木に帰っても、家の近くに病院はありません。骨がつくまで札幌に滞在し、クリスティーンの講演を聞いてから帰ったとしても、何ら問題ないのでした。そこで仮住まいを探すと、なんと、手術を受けた病院から歩いて20分ほどのところに、手ごろなウィークリーマンションが見つかったのです。

天の配剤―そうとしか言いようのない偶然に、ただ驚くばかりでした。

