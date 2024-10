◆モデルプレス読者が選ぶ「長髪が似合う男性芸能人」トップ20

【モデルプレス=2024/10/20】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、近年の“長髪男子”ブームにちなみ、“長髪が似合う男性芸能人”を決めるべく読者アンケートを実施。モデルプレス読者が選ぶ「長髪が似合う男性芸能人」トップ20を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:町田啓太2位:伊藤健太郎3位:佐藤景瑚/JO14位:戸塚祥太/A.B.C-Z5位:綾野剛6位:京本大我/SixTONES7位:間宮祥太朗8位:ウォンビン/RIIZE9位:豊田裕大10位:松田元太/Travis Japan11位:中本悠太(ユウタ)/NCT 12712位:松田迅/INI13位:砂田将宏/BALLISTIK BOYZ14位:藤澤涼架/Mrs. GREEN APPLE15位:藤井流星/WEST.16位:松田翔太17位:豊川悦司18位:渡邊圭祐19位:杢代和人/原因は自分にある。20位:前田拳太郎

◆モデルプレス国民的推しランキング

回答数:2,707件(性別比:女性95.1%、男性1.9%、回答なし3%)年代内訳:10代12%、20代22.2%、30代16.2%、40代19.9%、50代20.4%、60代以上9.3%日本だけでなく、K-POP界でも“テリウス”(=長髪の美男子)が続出するなど色褪せぬ長髪ブームが続く中、見事1位に輝いたのは俳優の町田啓太。藤原公任役として出演するNHK大河ドラマ「光る君へ」(総合テレビ、毎週日曜午後8時〜/BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜/BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜)や、2025年に世界配信を控えるNetflixシリーズ「グラスハート」でのカリスマギタリストの役作りとして長い髪をキープしている。伸ばし続けながらも清潔感や品の良さが滲み出る佇まいも彼ならではの魅力だ。<読者コメント>・「これから配信の『グラスハート』の長髪ビジュアルがとても似合っていたから」・「短髪の時は真面目で爽やか青年の印象でしたが、長髪になるとアレンジによって色気が増す。長くしていても清潔感や上品さがあるところが素敵です」・「大河ドラマ『光る君へ』藤原公任役の町田啓太さん。烏帽子から見え隠れするぎゅっと一つ結んだスタイルがとても素敵です」・「顔にかかる髪がなんとも言えぬ美しくも妖艶な雰囲気を醸し出して最高です」・「ワイルドになりすぎないスタイリングが端正な顔立ちによくお似合いだと思います。品の良さも感じられる」俳優の伊藤健太郎は2位に。“王子様系イケメン”が多くランクインする中、ワイルドさや男らしさが光る長髪で新たなスタイルを確立した。NHKドラマ「アシガール」(2017年、2018年)での一つ結びやハーフアップから、ドラマ・映画「今日から俺は!」シリーズの“ツンツン頭”まで一癖も二癖もあるアレンジが溶け込んでおり多くの人に鮮烈な印象を残した。<読者コメント>・「清潔感があり爽やかで素敵」・「どんなヘアスタイルも似合うけれど、長髪は一際映えて似合うから。『アシガール』の戦国時代と平成に来た若君は殿堂入り!『今日から俺は!』のツンツンヘアは地毛で演じ続けて、ダウンスタイルでの長髪もかっこよかったので」・「『アシガール』の若君さまが現代に来た時の長髪姿の色っぽさは唯一無二です」・「『今日から俺は!』での伊藤真司役では長髪の地毛で撮影時に毎回あの特徴的な髪型を作っていたという役者魂が印象に残りました」・「『アシガール』の若君が現代にタイムスリップしたときの、ハーフアップにした長髪姿が、戦国時代とのギャップも相まってとても印象的でした!」JO1佐藤景瑚は3位にランクイン。品のある優しい顔立ちと長髪がマッチし、美貌を際立たせるという声が多数。JO1の最新シングル「WHERE DO WE GO」のジャケット写真でのティアラをのせたスタイリングは、まさに“王子様ビジュアル”としてファンのハートを鷲掴みに。パフォーマンス中になびくサラサラロングヘアも彼の魅せる技の一つとなっているだろう。<読者コメント>・「ドラマ『366日』での長髪姿がとても綺麗で印象的です」・「JO1の最新シングル『WHERE DO WE GO』のジャケット写真で長髪にティアラを合わせたスタイリングは、美しさが際立っていて素敵でした」・「パフォーマンス中になびくロングが魅力的でハーフアップもとても似合います」・「お顔が優美なので長髪が似合っていてとにかく綺麗」・「サラサラの長髪を華麗に操り出しながら魅せるダンスが素敵」端正なルックスで長髪によって一段と華やかさが増すA.B.C-Z戸塚祥太。普段から伸ばしたスタイルでいることも多く、イメージが定着している人もいるのではないだろうか。ダメ夫役を演じた舞台「今度は愛妻家」(2022年)などでのビジュアルから、パフォーマンスで髪が揺れ動く様まで広く支持され、4位にランクインした。<読者コメント>・「清潔感のある長髪」・「A.B.C-Zのシングル『君じゃなきゃだめなんだ』のビジュアルが印象的でした。レトロな曲調と長髪のヘアスタイルがマッチしていて素敵でした」・「長髪でなくても顔の造作の美しさにハッとさせられるのですが、長髪だとさらに色気が増します。舞台『今度は愛妻家』でも長髪でダメな夫役を演じてて、さらに個性的な感じでとても良かったです」・「長髪の時の色気がすごい!踊った時に揺れる長髪が似合っている」・「端正なお顔立ちで長髪がより映える」そして5位は、俳優の綾野剛。映画「クローズZERO II」(2009年)の漆原凌役、「GANTZ PERFECT ANSWER」(2011年)の黒服星人のリーダー・壹役から、7月25日に配信スタートしたNetflixドラマ「地面師たち」の辻本拓海役まで、長髪のキャラクターを演じることが多く、各ビジュアルごとに熱いコメントが集まった。ロングヘアによって、綾野が見せるミステリアスさと憂いを帯びた儚い美しさが増し、作品で強烈な存在感を残すことに成功している。<読者コメント>・「うねったロン毛がワイルドなのに繊細さがあって唯一無二」・「『クローズZERO II』の漆原凌が好きです。どこかにふらりと消えてしまいそうな危うさがあり目が離せなくなってしまいます」・「長髪の色気がすごく大好きです。最近だと『地面師たち』の拓海さんの過去がめちゃくちゃかっこよかったです!!」・「『GANTZ』での黒服星人があまりに強烈に印象に残っていて忘れられません。涼しげな目元、透けるような白い肌、スッキリとした輪郭にかかる少しウェーブがかった黒い長髪がとても似合っていて美しいです」・「30代前半は中性的な雰囲気も醸し出す長髪。40代に近づくとダンディな魅力を感じさせる長髪。作品によっては穢れた空気感にもなり、同じ長髪でも変幻自在に気配を変える俳優」6位:京本大我<読者コメント>・「長髪のハーフアップが上品でよく似合うから。あんなにハーフアップが似合う男性を見たことがありません。特に印象的だったのは、SixTONESのデビュー曲『Imitation Rain』、個人のクリエイティブプロジェクト第1弾『Prelude』のMVで披露しているハーフアップです。また、ウィッグですが、主演ミュージカル『モーツァルト!』の長髪もとても似合っていました」・「パフォーマンスごとに髪型までこだわりがある。斬新さも忘れないところがすごく素敵。髪型もアレンジを加えていて面白いから」・「中性的で端正な顔立ちとマッチしている。現在公演中のミュージカル『モーツァルト!』にて長髪のウィッグを着用しており美しい」7位:間宮祥太朗<読者コメント>・「ドラマ『水球ヤンキース』の黒髪ロングから映画『帝一の國』の金髪サラサラロングまで違和感なくしっかり似合っていた」・「ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』『学校のカイダン』や『水球ヤンキース』など髪の長い役が多くて印象的」・「ワイルドだから。『アクマゲーム』での長髪がかっこよかったから」8位:ウォンビン<読者コメント>・「ナムジャドルの中でも長髪のウォンビンは唯一無二の存在感だった」・「デビュー曲『Siren』のMVを見て一目惚れ。黒髪長髪も金髪長髪もどちらも似合う」・「少しレトロに思える雰囲気の長髪も、ウォンビンになると急にオシャレになるから不思議」9位:豊田裕大<読者コメント>・「ドラマ『コスメティック・プレイラバー』の制作発表でのロングストレートやインスタライブでのパーマが、豊田裕大くんの魅惑的な眼とくっきりとした眉毛にとても似合っていて素敵!色気がダダ漏れ」・「長めのウルフカットの髪型がとても似合っていたから。ミステリアスな雰囲気があって魅力的だと思った」・「印象の強い眉毛とくっきり二重の三白眼というクールなビジュアルに長髪が本当によく似合ってます! 豊田くんの長髪で醸し出されるミステリアスで色気のある雰囲気に虜です」10位:松田元太<読者コメント>・「ドラマ『東京タワー』での髪をかきあげながらのセクシーシーンは、本当に色気大爆発でため息でした」・「『ビリオン×スクール』での高校生役が合っていたから」・「『東京タワー』でロン毛になった時、色気がさらに増したように感じた」11位:YUTA(中本悠太)<読者コメント>・「ロングヘアがここまで似合う人がいるんだと初めて見た時驚きました。コンサートの公演の度にヘアスタイリングが変わるのもファンの楽しみの一つです」・「K-POP界で長髪アイドルが増える前から彼は長髪にすることが多く、“中本悠太=長髪”が既に国内問わず世界中のK-POPファンの中で認知されつつあり、長髪タレントの代表格だと思うから」12位:松田迅<読者コメント>・「浮世離れした造形美のお顔に長髪がよく似合っている。ハーフアップや一つ結び、編み込みなどアレンジする毎に魅力が増しててすごい」・「黒髪の長髪も金髪の長髪も中性的な美しさが際立ち美しいからです。パフォーマンスの際も髪まで踊っていてとても目を惹かれます!」13位:砂田将宏<読者コメント>・「令和を代表する長髪イケメンだと思います。『Animal』のミュージックビデオでアメカジと長い髪の毛の組み合わせが最高にオシャレでかっこよかったです」・「夏ドラマの『ビリオン×スクール』の日下部龍太役で出演されている時の長髪ハーフアップが最高にかっこよくて色気がすごいです!」14位:藤澤涼架<読者コメント>・「2023のMrs. GREEN APPLEのライブ『Atlantis』でのヘアカラー・ヘアセットがライブのコンセプトや衣装と相まってとても綺麗で大好きです」・「バリエーション豊かな髪色と優しい顔と相まってとても良い。柔らかい雰囲気の彼にぴったりな髪型だと思うから!!」15位:藤井流星<読者コメント>・「ミステリアスな雰囲気で似合う」・「映画『賭ケグルイ』でのロングヘアが印象的で彫刻のように美しかった」16位:松田翔太<読者コメント>・「ドラマ『ライアーゲーム』が忘れられない」・「 au・三太郎シリーズの桃太郎がパッと思い浮かぶ」17位:豊川悦司<読者コメント>・「ドラマ『愛していると言ってくれ』のビジュアルが天才的」・「普段から髪が長めで、歳を重ねて一層セクシーさが増しているから」18位:渡邊圭祐<読者コメント>・「ドラマ『仮面ライダージオウ』、映画『ブレイブ群青戦記』『八犬伝』など浮世離れしたミステリアスさと長髪がとても似合っていました」・「彫刻のような顔に似合う色気あるロン毛が最高です!ドラマ『MIU404』のREC役もめっちゃ好きでした!」19位:杢代和人<読者コメント>・「ドラマ『仮面ライダーギーツ』吾妻道長のハーフアップの髪型のビジュアルが役柄に似合っていて印象的だった」・「長い髪が大人っぽくて似合うから」20位:前田拳太郎<読者コメント>・「ドラマ『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』という作品で、長髪だったのが印象に残っています。殺陣のシーンなどで後ろで結んでいる長髪も一緒に揺れていたのがとても美しくて、素敵でした!」・「『君とゆきて咲く』にて長髪ポニーテール姿が美しく輝いていました」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024年上半期の顔」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】