¡ÚÀ¾Éð¡ÛÎò»ËÅªÉÏÂÇ²ò¾Ã¤Ø¡¡¥«¥®°®¤ë¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜà¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤«¤é¤Î»ØÌ¾
¡¡Îò»ËÅªÄãÌÂ¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¤¬¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Á£²£´Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿àºÆ·ú¥É¥é¥Õ¥Èá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨£´£¹¾¡£¹£±ÇÔ£³Ê¬¤±¡Ê¾¡Î¨£³³ä£µÊ¬¡Ë¤Î¡Ö¼Ú¶â£´£²¡×¤ÏÀ¾Éð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£·£¹Ç¯¤Î½êÂô°ÜÅ¾¸å¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â£±£¹£·£±Ç¯¤ÎÁ°¿È¡¦À¾Å´»þÂå¤Î¾¡Î¨£³³ä£±Ê¬£±ÎÒ¤Ë¼¡¤°Äã¶õÈô¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄãÌÂ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£²ÎÒ¡¢Æ±£³£µ£°ÆÀÅÀ¤¬¼¨¤¹¶ËÃ¼¤ÊÉÏÂÇ¤À¡££±£¸Ç¯°Ê¹ß¤Î£¶Ç¯´Ö¤ÇÀõÂ¼¡¢½©»³¡¢¿¹¡¢»³Àî¤È¤¤¤¦¾å°ÌÂÇÀþ¤¬£Æ£Á¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈ´¤±¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊä¶¯¡¢°éÀ®¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëö¤ÎÇËÃ¾¤¬º£µ¨°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î£²ÏÈ¤ò³°¹ñ¿Í¤ÇÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ÍÀïÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¾Íè¤ÎÃæ¼´¤È¤Ê¤ëÁÇºà¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤â¥É¥é¥Õ¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµåÃÄÂ¦¤È¤ªÏÃ¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Í÷¤ÎÄÌ¤êÌî¼ê¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÇö¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿À¾Éð¤À¤¬¡¢»ëÅÀ¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤ë¤Èº£²ó¤Ï£²½äÌÜ¡¢¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¤È¤Ê¤ê¼Â¼Á¡Ö£±£³ÈÖÌÜ¤Î»ØÌ¾¸¢¡×¤ò¤¹¤Ç¤ËÀ¾Éð¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤·¤Ë£²°Ì¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¾²ÁºÇ¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤à¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£±°Ì¤ÇºÆ·ú¤Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÌî¼ê¤ò¶¥¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìËÜÄà¤ê¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð£²°Ì¤Ç¤â¡Ä¡£
¡¡£±°Ì¡¢£²°Ì¤ò¤¤¤º¤ì¤âÌî¼ê¤Ç¸Ç¤á¤¿Ìî¼ê¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤Ï£±£³Ç¯¤Î¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡ÊÉÙ»ÎÂç¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤ÎÉÈ´ÖÂóºÈ³°Ìî¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë¡¢¸ÅÀîÍºÂç³°Ìî¼ê¡Êº´ÇìÄá¾ë¹â¡Ë¤Î£²Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÀÂç¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡¢ÀÄ³ØÂç¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÂç¾¦Âç¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤Ê¤ÉÂç³ØÀ¸¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹¥ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¹ª¼Ô¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¾Éð¥¹¥«¥¦¥È¡¢ÊÔÀ®¿Ø¤Ï¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æº£²ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£