¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤ë¿·¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëËöÏ©¤È¤Ï¡©
ÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¡¢Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÎÅª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥µ¥ë22Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÈAI¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°ÂÃ£ÍµºÈ»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÃ£»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¥¥ì¤ë¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·
¡ÖÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¸À¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡Ê²ÈÂ²¤Ê¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢Áê¼ê¤¬»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ°¤À¡£
¡¡¸å¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¡¢²¿Æü¤â¸å²ù¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÂçÄñ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤ÅÜ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼º¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ÂÃ£»á¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉé¤±¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡°ÂÃ£»á¤Ï¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë´ë¶È¤Î¡Ö²þÁ±³èÆ°¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¡ª¡×¤È¼¸Ó£¤¹¤ëÀ¼¤¬Éô²°Ãæ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¿Í¤¬¤È¤¢¤ëÌò°÷¤Ë¡ÈÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¿ÅÙ¤âÈ¯É½¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Ìò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤ÆÀ©¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤¦¤È¤Ï²¿»ö¤À¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¼ÒÄ¹¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¿·¿Í¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤¬·ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ö¤¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡ÊÌò°÷¤ÈÆ±¤¸¡Ë¥¥ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È³§¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP.46¡Ë
¡¡Éô²¼¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ÂÃ£»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡¤³¤ó¤Ê»þ¡¢¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ÂÃ£»á¤Ï¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡È¥¥ì¤ë¤³¤È¡É¡È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤âÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ÂÃ£»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤é6ÉÃÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¥ì¤º¤ËÎäÀÅ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«°Æ¤ò¹Í¤¨¤ÆÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÊP.49¡Ë
¡¡ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¸ý¤ò³«¤¯¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Î»öÎã¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬ÍýÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¡ÖÌò°÷¤òÅÜÌÄ¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÍø±×¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡¤Î¡Ö¤¹¤°¤Ë¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¢¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È°ÂÃ£»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¦Ìò°÷¤ÎÃí°Õ¤òÂ¾¤Ë¤½¤é¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¡©
¤Ê¤É¤ÈÊÌ¤Î°Æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¤³¤ìÂå°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊP.50-51¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤È¿Í¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¡£É®¼Ô¤¬¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂÐÌÌ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤¿¡£É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤«¥à¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á÷¿®Á°¤Ë°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¡¢½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢Â¾¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡£Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ËÁè¤¤¤Î¼ï¤òÁý¤ä¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡×¤¬Àµ²ò
¡¡°ÂÃ£»á¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ±þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢µÕ¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡È¤È¤Ë¤«¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP.53¡Ë
¡¡´¶¾ð¤òÊÎ¤í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡×¡£´¶¾ð¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£