セルタvsR・マドリー スタメン発表
[10.19 ラ・リーガ第10節](バライドス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 22 ハビエル・マンキージョ
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 30 ウーゴ・アルバレス
MF 33 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 17 ジョナタン・バンバ
FW 19 ビリオット・スウェドベリ
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 5 セルヒオ・カレイラ
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 11 フランコ・セルビ
MF 16 ジャイウソン
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 12 アルフォン
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 20 フラン・ガルシア
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 22 ハビエル・マンキージョ
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 30 ウーゴ・アルバレス
MF 33 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 17 ジョナタン・バンバ
FW 19 ビリオット・スウェドベリ
GK 1 イバン・ビジャール
DF 5 セルヒオ・カレイラ
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 11 フランコ・セルビ
MF 16 ジャイウソン
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 12 アルフォン
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 20 フラン・ガルシア
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります