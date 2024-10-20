ボーンマスvsアーセナル スタメン発表
[10.19 プレミアリーグ第8節](バイタリティ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 8 アレックス スコット
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 15 アダム・スミス
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 12 タイラー・アダムス
FW 17 ルイス・シニステラ
FW 19 ジャスティン・クライファート
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 8 アレックス スコット
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 15 アダム・スミス
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 12 タイラー・アダムス
FW 17 ルイス・シニステラ
FW 19 ジャスティン・クライファート
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります