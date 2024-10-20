ジローナvsソシエダ スタメン発表
[10.19 ラ・リーガ第10節](モンティリビ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 イバン・マルティン
FW 11 アルノー・ダンジュマ
FW 19 ボヤン・ミオフスキ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 42 Lucas García
DF 15 フアンペ
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
MF 28 シルビ
MF 30 Enric García
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 29 Kim Min-Su
FW 37 Raul Martínez
監督
ミチェル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 イバン・マルティン
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 42 Lucas García
DF 15 フアンペ
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
MF 28 シルビ
MF 30 Enric García
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 29 Kim Min-Su
FW 37 Raul Martínez
監督
ミチェル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります