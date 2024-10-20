[10.19 ブンデスリーガ第7節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 49 A. Aznou

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 アンソニー・ルオー

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 26 デニズ・ウンダブ

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 2 アミーン アル=ダキル

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 15 パスカル・シュテンツェル

DF 45 チェイス・アンリ

MF 5 ヤニク・カイテル

MF 8 エンゾ・ミロ

FW 10 エル・ビラル・トゥーレ

FW 11 ニック・ボルテマーデ

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります