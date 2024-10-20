バイエルンvsシュツットガルト スタメン発表
[10.19 ブンデスリーガ第7節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 26 デニズ・ウンダブ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 2 アミーン アル=ダキル
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 45 チェイス・アンリ
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 8 エンゾ・ミロ
FW 10 エル・ビラル・トゥーレ
FW 11 ニック・ボルテマーデ
監督
セバスティアン・ヘーネス
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 26 デニズ・ウンダブ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 2 アミーン アル=ダキル
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 45 チェイス・アンリ
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 8 エンゾ・ミロ
FW 10 エル・ビラル・トゥーレ
FW 11 ニック・ボルテマーデ
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります