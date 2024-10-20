ミランvsウディネーゼ スタメン発表
[10.19 セリエA第8節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 30 M. Liberali
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 95 イサク・トゥーレ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 33 ジョーダン・ゼムラ
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 イケル・ブラボ
控え
GK 90 ラズヴァン・サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 11 ハサン・カマラ
DF 16 M. Palma
DF 23 エンゾ・エボス
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 M. Payero
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 9 キーナン・デイビス
FW 22 Brenner
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
※25:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 30 M. Liberali
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 95 イサク・トゥーレ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 33 ジョーダン・ゼムラ
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 イケル・ブラボ
控え
GK 90 ラズヴァン・サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 11 ハサン・カマラ
DF 16 M. Palma
DF 23 エンゾ・エボス
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 M. Payero
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 9 キーナン・デイビス
FW 22 Brenner
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります