プレミアリーグの公式X(旧ツイッター/@premierleague)が19日、 ブライトン に所属する日本代表MF三笘薫のインタビュー動画をアップした。同アカウントは「三笘薫は、偉大さはどこからでも生まれるということを体現した人物だ。日本からブライトンまで、彼の物語はここにある」とポスト。三笘は動画の中で自身の生い立ちからサッカーを始めたきっかけ、今後の目標などを語っている。

Kaoru Mitoma is an embodiment that greatness comes from everywhere.



From Japan to @OfficialBHAFC, here is his story. #NoRoomForRacism pic.twitter.com/PP0aivkVkn