[10.19 プレミアリーグ第8節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 57 J. Fletcher

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 21 アントニー

FW 36 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 23 キーン・ルイス・ポッター

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 7 ケビン・シャーデ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 16 ベン・ミー

DF 21 J. Meghoma

DF 30 マッツ・ルアスレウ

MF 11 ヨアン・ウィサ

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 28 R. Trevitt

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります