マンチェスター・Uvsブレントフォード スタメン発表
[10.19 プレミアリーグ第8節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 57 J. Fletcher
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
DF 21 J. Meghoma
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 11 ヨアン・ウィサ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 28 R. Trevitt
監督
トーマス・フランク
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 57 J. Fletcher
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
DF 21 J. Meghoma
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 11 ヨアン・ウィサ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 28 R. Trevitt
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります