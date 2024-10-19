[10.19 ブンデスリーガ第7節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

DF 37 M. Rosenfelder

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

[アウクスブルク]

先発

GK 22 N. Labrović

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 23 マクシミリアン・バウアー

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 11 マリウス・ボルフ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 フランク・オニェカ

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 21 フィリップ・ティーツ

控え

GK 1 フィン・ダーメン

DF 40 N. Banks

DF 44 アンリ・クドッス

MF 10 アルネ・マイアー

MF 18 ティム・ブライトハウプト

MF 36 M. Kömür

FW 7 ユスフ・カバダイ

FW 15 スティーヴ・ムニエ

FW 20 アレクシス・クロード・モーリス

監督

Jess Christian Thorup

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります