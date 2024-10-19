フライブルクvsアウクスブルク スタメン発表
[10.19 ブンデスリーガ第7節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[アウクスブルク]
先発
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 23 マクシミリアン・バウアー
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 フランク・オニェカ
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 1 フィン・ダーメン
DF 40 N. Banks
DF 44 アンリ・クドッス
MF 10 アルネ・マイアー
MF 18 ティム・ブライトハウプト
MF 36 M. Kömür
FW 7 ユスフ・カバダイ
FW 15 スティーヴ・ムニエ
FW 20 アレクシス・クロード・モーリス
監督
Jess Christian Thorup
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[アウクスブルク]
先発
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 23 マクシミリアン・バウアー
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 フランク・オニェカ
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 1 フィン・ダーメン
DF 40 N. Banks
DF 44 アンリ・クドッス
MF 10 アルネ・マイアー
MF 18 ティム・ブライトハウプト
MF 36 M. Kömür
FW 7 ユスフ・カバダイ
FW 15 スティーヴ・ムニエ
FW 20 アレクシス・クロード・モーリス
監督
Jess Christian Thorup
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります