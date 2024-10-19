¥³¥í¥Ã¥±¡Ø2²¯4ÀéËü¡ÙÅÅ·â»²Àï¡¡¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÈäÏª¡¡¥Õ¥¸¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê½Ð±é
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î2²¯4ÀéËü¤ÎÂçÎ¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¡Ê¸å9¡§00¡Ë¡£¡Ö2²¯4ÀéËü¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥É¥ì¡¼Áª¼ê¸¢¡×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬Ä¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿Ä¶ÂçÊª¡¦¥³¥í¥Ã¥±¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥í¥Ã¥±¡Ø2²¯4ÀéËü¡ÙÅÅ·â»²Àï¡ª°µ´¬¤Î¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢BTS¤ÎÃ¯¤«¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿ô¡¹¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÈþÀî¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ï¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ½Ð¤ë¤Î30Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢ÀÐ¶¶¤â¡Ö¡Ê½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ë44Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ·Ý¤ò¸«¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2²¯4ÀéËü¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥É¥ì¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤Î1¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆà·î¡¢¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¢¸Å²ì¥·¥å¥¦¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¤æ¤¦¤¾¤¦¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§ÅÔÎ±¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î±ÊÌîÍºÂç¤¬¸«¼é¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥í¥Ã¥±¡Ø2²¯4ÀéËü¡ÙÅÅ·â»²Àï¡ª°µ´¬¤Î¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢BTS¤ÎÃ¯¤«¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿ô¡¹¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÈþÀî¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ï¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ½Ð¤ë¤Î30Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢ÀÐ¶¶¤â¡Ö¡Ê½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ë44Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ·Ý¤ò¸«¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2²¯4ÀéËü¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥É¥ì¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤Î1¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆà·î¡¢¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¢¸Å²ì¥·¥å¥¦¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¤æ¤¦¤¾¤¦¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§ÅÔÎ±¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î±ÊÌîÍºÂç¤¬¸«¼é¤ë¡£