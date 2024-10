オークランドFCの元日本代表DF 酒井宏樹 が19日、ブリスベン・ロアーとのAリーグ・メン(旧Aリーグ/オーストラリア1部)開幕戦で第1号ゴールを演出した。ニュージーランドのオークランドを本拠地とするオークランドFCは、今年3月に創設され、2024-25シーズンからAリーグ・メンに越境参戦。初代キャプテンを務める酒井は前半8分、ペナルティエリア右に切れ込み、右足でシュート性のボールを蹴り込むと、これが相手に当たってゴールに吸い込まれた。

