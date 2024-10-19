大橋トリオ、THE PRETAPORTERSを迎えた豪華編成ニューイヤーライブ開催
大橋トリオが、THE PRETAPORTERSを迎えた豪華編成でのスペシャルライブ＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞を2025年1月22日(水)東京・NHKホール、1月31日(金)福岡・福岡市民会館にて開催することを発表した。
チケットは、大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「CAFEプレタポルテ」にて、2024年11月1日(金)1正午より販売開始となる。
初回生産限定盤となる映像付き商品には2022年11月に東京国際フォーラムにてlily（石田ゆり子）をゲストに迎え開催したデビュー15周年記念公演＜TRIO ERA 2＞のライブ映像を収録している。
また、現在全9公演をまわる全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞も開催中。現在、11月8日(金)福岡公演と11月10日(日)長崎公演以外がソールドアウトとなっている。
＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞
2025年1月22日(水) 東京・NHKホール
開場 18:00 / 開演 19:00
2025年1月31日(金)福岡・福岡市民会館
開場 18:00 / 開演 19:00
席種：全席指定 ￥9,000（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※3歳未満は入場不可
チケット：大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「CAFEプレタポルテ」にて
2024年11月1日(金)12:00正午より販売開始
https://www.cafe-pretaporter.com/
16th オリジナルフルアルバム『GOLD HOUR』
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD
[CD+DVD] 初回生産限定盤
品番：RZCB-87144/B
価格：\5,800(本体価格)＋税
[CD+Blu-ray] 初回生産限定盤
品番：RZCB-87145/B
価格：\5,800(本体価格)＋税
[CD only]
品番：RZCB-87146
価格：\3,200(本体価格)＋税
収録内容
[CD] ※3形態共通
01. 空とぶタクシー
02. エトセトラ
03. Universe
04. 季節によせて
05. ちいさなうた
06. lullaby
07. 風船メモリー
08. カラタチの夢
09. 薤露青
10. 巡 （めぐる）[DVD / Blu-ray]
ohashiTrio 15th ANNIVERSARY SPECIAL CONCERT “TRIO ERA 2”
2022.11.03 at Tokyo International Forum Hall A
Special Guest: lily (Yuriko Ishida)
01. トリドリ
02. Gift
03. ミルクとシュガー
04. MAGIC
05. angle
06. 狼と満月
07. 月の裏の鏡
08. くるみ
09. Juradira
10. Shine
11. オールドタイム
12. アネモネが鳴いた
13. ちいさなうた
14. さよならの無い世界
15. The Day Will Come Again
16. HONEY
17. A BIRD
18. はだかの王様
19. 真夜中のメリーゴーランド
20. Bing Bang
21. 生まれた日
ohashiTrio HALL TOUR 2024 ミート＆グリート抽選特典
・HMV&BOOKS onlineにてご予約のお客様より各公演5名様
・各ツアー会場にてご予約のお客様より各公演5名様
計各公演10名様ご招待
特集ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/240911127/
※終演後に直筆サイン入り特典をお渡しさせていただきます。
※ご当選者様は当日のライブチケットが必要となります。
※撮影は禁止となります。
CDショップご予約先着特典
・タワーレコード：クリアファイル（A5サイズ）
・HMV：ジャケットサイズステッカー
・Amazon：メガジャケ（3形態共通絵柄）
・楽天ブックス：2025年ポケットカレンダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・mu-mo SHOP / Hi, mu-mo オリジナル特典：缶ミラー
・他CDショップ・ECサイト：ポストカード
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
先行配信EP「GOLD HOUR -EP-」
配信日：2024年10月2日(水)
配信リンク：https://ohashitrio.lnk.to/goldhour_ep
収録内容
01. エトセトラ
02. Universe
03. 季節によせて
04. 薤露青
＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月13日(日) 北海道・札幌共済ホール ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月17日(木) 宮城・日立システムズホール仙台 シアターホール ※SOLD OUT<
開場/開演 18:00/19:00
2024年10月19日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月27日(日) 大阪・NHK大阪ホール ※SOLD OUT<
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月4日(月・祝) 岡山・倉敷市芸文館 ※SOLD OUT<
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月8日(金) 福岡・福岡市民会館
開場/開演 18:00/19:00
2024年11月10日(日) 長崎・とぎつカナリーホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月16日(土) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂 ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
・席種：全席指定 \8,000（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※3歳未満は入場不可
・チケット受付：
ローソンチケット：https://l-tike.com/ohashi-trio/
イープラス：https://eplus.jp/ohashitrio/
楽天チケット：https://r-t.jp/ohashiTrio
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ohashi-trio/
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