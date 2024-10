大橋トリオが、THE PRETAPORTERSを迎えた豪華編成でのスペシャルライブ<ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜>を2025年1月22日(水)東京・NHKホール、1月31日(金)福岡・福岡市民会館にて開催することを発表した。チケットは、大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「CAFEプレタポルテ」にて、2024年11月1日(金)1正午より販売開始となる。

16th オリジナルフルアルバム『GOLD HOUR』



発売日:2024年11月13日(水)購入リンク:https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD[CD+DVD] 初回生産限定盤品番:RZCB-87144/B価格:\5,800(本体価格)+税[CD+Blu-ray] 初回生産限定盤品番:RZCB-87145/B価格:\5,800(本体価格)+税[CD only]品番:RZCB-87146価格:\3,200(本体価格)+税収録内容[CD] ※3形態共通01. 空とぶタクシー02. エトセトラ03. Universe04. 季節によせて05. ちいさなうた06. lullaby07. 風船メモリー08. カラタチの夢09. 薤露青10. 巡 (めぐる)[DVD / Blu-ray]ohashiTrio 15th ANNIVERSARY SPECIAL CONCERT “TRIO ERA 2”2022.11.03 at Tokyo International Forum Hall ASpecial Guest: lily (Yuriko Ishida)01. トリドリ02. Gift03. ミルクとシュガー04. MAGIC05. angle06. 狼と満月07. 月の裏の鏡08. くるみ09. Juradira10. Shine11. オールドタイム12. アネモネが鳴いた13. ちいさなうた14. さよならの無い世界15. The Day Will Come Again16. HONEY17. A BIRD18. はだかの王様19. 真夜中のメリーゴーランド20. Bing Bang21. 生まれた日ohashiTrio HALL TOUR 2024 ミート&グリート抽選特典・HMV&BOOKS onlineにてご予約のお客様より各公演5名様・各ツアー会場にてご予約のお客様より各公演5名様計各公演10名様ご招待特集ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/240911127/※終演後に直筆サイン入り特典をお渡しさせていただきます。※ご当選者様は当日のライブチケットが必要となります。※撮影は禁止となります。CDショップご予約先着特典・タワーレコード:クリアファイル(A5サイズ)・HMV:ジャケットサイズステッカー・Amazon:メガジャケ(3形態共通絵柄)・楽天ブックス:2025年ポケットカレンダー・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・mu-mo SHOP / Hi, mu-mo オリジナル特典:缶ミラー・他CDショップ・ECサイト:ポストカード購入リンク:https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。