4万円オフの5K2Kモニターが最高なので、みんなに気づいてほしい #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日(土) 0:00 〜 2024年10月20日(日) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
現在、LGの5K2K解像度を持つモニターやBenQのゲーミングモニターなど、PC・ゲーム用モニターのアイテムがお得に登場しています。LGの5K2Kモニターは圧倒的な解像度5120×2160を持つウルトラワイドモニターで、ウィンドウを3つ並べても余裕の作業領域を確保できます。もちろん1つのウィンドウで横に長い動画編集やエクセル作業なども快適になりますよ。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月19日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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VGP2024金賞の「LGモニター ディスプレイ 40WP95C-W」が21%オフで4万円もお得に買える！
【VGP2024 金賞】LG モニター ディスプレイ 40WP95C-W 39.7インチ/5K2K 曲面型ウルトラワイド(5120×2160)/Nano IPS/DCI-P3 98%/HDR/Thunderbolt4, HDMI×2, DP/スピーカー/高さ調節、スイベル/3年安心・無輝点保証
157,300円
（21%オフ）
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BenQのゲーミングモニターも19%オフで1万円お得に、高品質の映像と迫力のサウンドでゲームに没頭！
ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2510S ゲーミングモニター (24.5インチ/165Hz/IPS/フルHD/1ms/HDRi treVoloスピーカー/FreeSync Premium/高機能スタンド/ゲームモード(FPS/RPG/レーシング)
38,855円
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ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2710S ゲーミングモニター (27インチ/165Hz/IPS/フルHD/1ms/HDRi treVoloスピーカー/FreeSync Premium/高機能スタンド/ゲームモード(FPS/RPG/レーシング)
42,200円
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ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2710U ゲーミングモニター(27インチ/4K/IPS/144Hz/PS5対応/2.1chスピーカー/マイク搭載/FreeSync Premium Pro/輝度自動調整/高さ調整)
128,800円
（6%オフ）
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Dell の「S2722QC 27インチ 4K モニター 」が24%オフや「S3221QS 31.5インチ 曲面 4K モニター」が25%オフなど！
Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
37,800円
（24%オフ）
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【Amazon.co.jp限定】Dell ハイスペック 23.8インチ ホワイトモニター(5年保証/FHD/IPS,非光沢/縦横回転,高さ調整/5Wx2スピーカー/HDMIx2) S2425HS-A
15,800円
（24%オフ）
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【Amazon.co.jp限定】Dell S2725DS-A 27インチ モニター(無輝点5年保証/QHD/IPS,非光沢/HDMIx2,DPx1/内蔵スピーカー/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整)
30,800円
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Dell S3221QS 31.5インチ 曲面 4K モニター ディスプレイ (3年間無輝点交換保証/VA 非光沢 1800R/DisplayPort HDMI x2/sRGB 99%/高さ調整/AMD FreeSync/スピーカー)
44,600円
（25%オフ）
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Dell S3423DWC 34インチ 曲面 USB-Cモニター ディスプレイ (3年間無輝点交換保証/WQHD/VA 1800R曲面/21:9/USB-C HDMI/AMD FreeSync/高さ調整/スピーカー)
49,800円
（27%オフ）
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モニターアームも一緒に購入のチャンス、デスクに設置して高さ調節などが出来て作業効率をさらにアップ！
Amazonベーシック モニターアーム 1画面 シングル 13~30インチ(10kgまで対応) 高さ調節可能 デスク設置用 スチール製 1個 ブラック
2,952円
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エレコム モニターアーム シングルアーム 17~32インチ対応 耐荷重:9kg ガス式 VESA規格対応 ブラック DPA-SS02BK
5,131円
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ERGOTRON エルゴトロン LX デスク モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224
22,020円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭」