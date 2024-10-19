±Ê²¬Îç»Ò(X@nagaoka_reiko¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ê²¬Îç»Ò¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£­àÅ·Á³¥Ü¥Ç¥£­á¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö36ºÐ¥Î¥ó¥·¥ê¥³¥óÅ·Á³¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¤·¤Æ±Ê²¬¤Ï¡¢¶À¤Ë¤¦¤Ä¤ë²¼Ãå»Ñ¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È»ØÀè¤¬­à¥Ô¡¼¥¹­á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤¬¤ë¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÅ·Á³¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³ÇÉ¡×¡ÖÎÉ¤¤¥¯¥Ó¥ì¡¡36ºÐ¤Ç¤³¤ÎÂÎ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Î¥ó¥·¥ê¥³¥ó¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¾¼ÏÂ63Ç¯(1987Ç¯)À¸¤Þ¤ì¤Î±Ê²¬¤Ï¡¢20ÂåÁ°È¾¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£20Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤·ïªµä»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤ËÉü³è¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎç»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤¬¤ª¹¥¤­¡×¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎç»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤¬¤ª¹¥¤­¡×¤è¤ê¢§

 