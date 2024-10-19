■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(4929) アジュバン　　 東証スタンダード
(3793) ドリコム　　　 東証グロース
(3479) ＴＫＰ　　　　 東証グロース
(9023) 東京メトロ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9362) 兵機海　　　　 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ　　 東証スタンダード
(7974) 任天堂　　　　 東証プライム
(9936) 王将フード　　 東証プライム
(5631) 日製鋼　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS