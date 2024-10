Wez Atlas『FLASH THE FIRST TAKE』でメディア初パフォーマンス！ライブで人気の「40℃」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「40℃」はアップテンポなハウストラックのうえで、思わず踊りだしたくなるような印象的なサビが心地よい一曲!

Wez Atlasが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

メディア初パフォーマンスとなるWez Atlasは今回、9月4日にリリースしたライブでも人気の「40℃」(読み:フォーティーディグリーズ)を披露。

「40℃」は作詞作曲をWez Atlasが、Mori Zentaro / Kota Matsukawaがプロデュースを手掛けた作品。アップテンポなハウストラックのうえで、思わず踊りだしたくなるような印象的なサビが心地よい一曲で、リリース後は各メディアでもオンエアが重なり、J-WAVE『TOKIO HOT100』では3週連続チャートインを記録している。

Wez Atlasが、60秒のなかでみせるパフォーマンスに注目だ。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「40℃」

2024.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One Life」

ライブ情報

Wez Atlas LIVE 2025

[2025年]

01/24(金)東京・SHIBUYA WWW

01/31(金)大阪・LIVE SPACE CONPASS

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Wez Atlas OFFIICIAL SITE

https://wezatlas.fanpla.jp/