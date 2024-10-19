Wez Atlas『FLASH THE FIRST TAKE』でメディア初パフォーマンス！ライブで人気の「40℃」を披露
■「40℃」はアップテンポなハウストラックのうえで、思わず踊りだしたくなるような印象的なサビが心地よい一曲！
Wez Atlasが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。
『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。
メディア初パフォーマンスとなるWez Atlasは今回、9月4日にリリースしたライブでも人気の「40℃」（読み：フォーティーディグリーズ）を披露。
「40℃」は作詞作曲をWez Atlasが、Mori Zentaro / Kota Matsukawaがプロデュースを手掛けた作品。アップテンポなハウストラックのうえで、思わず踊りだしたくなるような印象的なサビが心地よい一曲で、リリース後は各メディアでもオンエアが重なり、J-WAVE『TOKIO HOT100』では3週連続チャートインを記録している。
Wez Atlasが、60秒のなかでみせるパフォーマンスに注目だ。
リリース情報
2024.09.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「40℃」
2024.10.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「One Life」
ライブ情報
Wez Atlas LIVE 2025
［2025年］
01/24（金）東京・SHIBUYA WWW
01/31（金）大阪・LIVE SPACE CONPASS
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
Wez Atlas OFFIICIAL SITE
https://wezatlas.fanpla.jp/