俳優・ミュージシャンとして活躍するYU(楊宇騰YU<ヤン・ユータン・ユー>)の8曲目となるオリジナル楽曲「nova」が30日にリリースされることが19日、決定した。同楽曲は、新たなスタートから、自分だけの星を目指すというYUらしいテーマが、疾走感ある軽やかなメロディーにのせて表現されている。新たなスタートへの不安や、暗い未来への憂いなど、なかなか一歩踏み出せない臆病な気持ちを跳ね飛ばし自分だけの星を見つけるという、前向きなメッセージがロマンあふれるYUらしい言葉でつづられている。

また、この度、タイ・バンコクで初のファンミーティング『Fan meeting & Fan sign event in Thailand - FIRST TIME WITH YU -』を開催することも決定した。デビュー4周年を迎えた今年は、東京だけでなく、台北でのライブイベントを開催するなどアジアでの活動も精力的に行ってきたYU。初のタイ・バンコクでのイベントとして、11月24日にファンミーティングを、その前日の11月23日にはオリジナルポストカードへのサイン会がバンコクのBravo BKK : ULTRA Arena Hallで開催される。タイのメディアにも登場する予定で、現地からの注目度も高い。イベントの詳細はYUのオフィシャルサイトにて。■YUコメント――新曲「nova」について新しいスタートを思い描きながらこの曲を作りました。何歳になっても、始まりってあると思います。掴めない星を、手探りで探す感覚に僕はなりました。不安だったり、悩んだり、変に未来を想像したり。この歌は、新しく始めることを鼓舞する様な曲になればいいと思います。――イベントについて初めてタイで開催するファンミーティング、とても楽しみです。SNSでは、タイの皆さんのコメントも多かったので、いつか直接皆さんに会いたいと思っていました。そして、今回開催できる事になり、うれしいです!会場で一緒に盛り上がりましょう!楽しみにしています!■イベント情報『Fan meeting & Fan sign event in Thailand - FIRST TIME WITH YU -』日程:2024年11月23日(土)(サイン会)※詳細時間は後日発表会場:Bravo BKK : ULTRA Arena Hall住所:99/6-9, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310チケット:4500THB『Fan meeting & Fan sign event in Thailand - FIRST TIME WITH YU -』日程:2024年11月24日(日)(ファンミーティング)(1)開場:16:00 開演:18:00会場:Bravo BKK : ULTRA Arena Hall住所:99/6-9, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310チケットVIP:5500 THB(全席指定)特典:ツーショット写真撮影一般:3500 THB(全席指定)特典:抽選でグルーブ写真撮影来場者全員特典:ポストカード(スタッフ配布)/ ハイタッチ