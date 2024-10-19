＜個人投資家の予想＞ 10月19日 19時 ＜個人投資家の予想＞ 10月19日 19時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(4929) アジュバン 東証スタンダード

(3793) ドリコム 東証グロース

(3479) ＴＫＰ 東証グロース

(9023) 東京メトロ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9362) 兵機海 東証スタンダード

(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード

(7974) 任天堂 東証プライム

(9936) 王将フード 東証プライム

(5631) 日製鋼 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト