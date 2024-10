小泉今日子が、シン・コイズミックスプロダクションズという新たな名義で「恋のブギ・ウギ・トレイン」をカバー。10月25日より配信リリースする。さらに、10月26日から12月21日にかけて全国16都市21公演で開催する<TOUR 2024 BALLAD CLASSICS>の会場で7インチアナログ盤も販売する。小泉は、1990年代にKOIZUMIX PRODUCTIONという名義で活動。当時いち早くクラブミュージックを取り入れ、オリジナル作品やリミックスで多くのミュージシャンたちとコラボレーションを行なった。音楽だけではなく名だたるファッションデザイナーやブランドとコラボしたTシャツはプレミア価格で取引されており、大きなムーブメントを巻き起こした伝説のプロジェクトだ。

『KKCP 90ʼs〜TOUR 2023 Live at Spotify O-EAST〜』発売日:2024年10月23日形態︓(Blu-ray)VIZL-2385/\8,800(税込)初回生産限定盤(DVD)VIZL-2386/\8,800(税込)初回生産限定盤Blu-ray、DVD︓ライブフォトブック(36P)付三方背ケースデジパック仕様(2CD)VICL-70281〜2/\4,400(税込)高音質SHM-CD仕様、2枚組収録曲︓17曲収録(Blu-ray/DVD)01. 水のルージュ02. DRIVE03. CDJ04. Moon Light05. BEAUTIFUL GIRLS06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳11. キスを止めないで12. LOVE SHELTER13. La La La...14. この涙の谷間15. Fade Out16. あなたに会えてよかった17. カントリー・リビング(CD)Disc 101. 水のルージュ02. Drive03. CDJ04. Moon Light05. Beautiful Girls06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳Disc 201. キスを止めないで02. Love Shelter03. La La La...04. この涙の谷間05. Fade Out06. あなたに会えてよかった07. カントリー・リビング