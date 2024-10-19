2ÀïÏ¢È¯¤ÎPS4¹æ¥½¥í¤Ç¹¥Ä´°Ý»ý¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê±ÉÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬·Ù²ü¡Ö¾¡¤ÄÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö½é¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¼çË¤¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÀïÏ¢È¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó4¹æ¥½¥í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢1»Íµå¤È³èÌö¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÎ¨¤â.300¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2»î¹çÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5-10¤È5ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦6²óÀèÆ¬¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤À¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä3ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ë¥¯¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ104.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó168.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥382¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó116¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤Ç¡¢4ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈ¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£¥Á¡¼¥à¤¬6-12¤ÈÂçÇÔ¤·¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÇØÈÖ¹æ50¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÀè¤ò¸«²á¤®¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¡£¸þ¤³¤¦¤¬À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Î¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËÍ¤é¤â±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÉé¤±¤ÏÉé¤±¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê±ÉÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾¡¤ÄÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¼¡¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤¢¤È¿ôÆü¤Ç1¾¡¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤³¤½·èÃå¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè6Àï¤Ï¡¢Ãæ1Æü¤ò¶õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜ»þ´Ö21Æü¸áÁ°9»þ8Ê¬¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]