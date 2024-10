鳥栖降格…磐田と札幌は白星で望みつなぐ　広島＆神戸が敗戦で優勝争いはこう着／J1第34節

2024明治安田J1リーグ第34節が18日と19日に行われた。最下位に沈むサガン鳥栖の降格が決まった。京都サンガF.C.との直接対決で早々に数的有利を得ながらも0−2に敗れた。さらに柏レイソルが3位FC町田ゼルビアと引き分け、湘南ベルマーレは首位サンフレッチェ広島に逆転勝利したことで、残留圏の全チームが勝ち点「39」以上に到達。勝ち点「26」の鳥栖が残り4試合で降格圏を脱出することは不可能となり、初昇格から13年目で初のJ2リーグ降格が決まった。

■第34節

■順位表

■今後の対戦カード

湘南に敗れた広島は、12試合ぶりの黒星に。2位ヴィッセル神戸もFC東京に屈して9試合ぶりの敗戦を喫し、両者の勝ち点差は「1」のままとなった。終盤に追いついた町田は、広島との勝ち点差を「5」に縮めた。名古屋グランパスは、守護神ランゲラックの『豊田スタジアム』でのラストマッチを勝利で飾れず。敵地で2−0の勝利を収めた19位北海道コンサドーレ札幌が、17位との勝ち点差を「7」に縮めた。18位ジュビロ磐田も残留に希望をつなぐ4試合ぶり白星。ジャーメイン良の2ゴールでセレッソ大阪を相手に2ゴールを先取すると、終盤に1点を返される。試合終了間際にはPKを献上したものの、“守護神”川島永嗣の魂のセーブで逃げ切りに成功した。シーズン終盤の監督解任に踏み切った鹿島アントラーズは、中後雅喜監督の初陣でアビスパ福岡と対戦。ともに決定力に欠いてスコアレスドローに終わった。“オリジナル10”対決となった東京ヴェルディvs浦和レッズは、渡邊凌磨のミドルシュートで浦和が先制。しかし、綱島悠斗がJ1初ゴールを含む2得点の活躍を披露し、東京Vが逆転勝利した。今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。▼10月18日(金)川崎フロンターレ 1−1 ガンバ大阪ヴィッセル神戸 0−2 FC東京横浜F・マリノス 0−0 アルビレックス新潟▼10月19日(土)鹿島アントラーズ 0−0 アビスパ福岡柏レイソル 1−1 FC町田ゼルビア名古屋グランパス 0−2 北海道コンサドーレ札幌京都サンガF.C. 2−0 サガン鳥栖湘南ベルマーレ 2−1 サンフレッチェ広島セレッソ大阪 1−2 ジュビロ磐田東京ヴェルディ 2−1 浦和レッズ※()内は勝ち点/得失点差1位 広島(65/+31)2位 神戸(64/+20)3位 町田(60/+19)4位 鹿島(54/+13)5位 G大阪(54/+9)6位 FC東京(51/+5)7位 東京V(51/−1)8位 C大阪(48/−1)9位 名古屋(46/−1)10位 川崎F(44/+8)11位 福岡(44/−4)12位 横浜FM(42/−2)13位 湘南(41/−3)14位 京都(41/−12)15位 新潟(40/−12)16位 浦和(39/+1)17位 柏(39/−9)18位 磐田(35/−15)19位 札幌(32/−20)20位 鳥栖(26/−26)【第25節】▼10月23日(水)19:30 浦和 vs 柏【第35節】▼10月23日(水)19:00 新潟 vs 東京V19:00 G大阪 vs 名古屋▼10月30日(水)19:00 横浜FM vs 浦和▼11月1日(金)19:00 川崎F vs 鹿島19:00 神戸 vs 磐田▼11月3日(日・祝)13:00 札幌 vs C大阪13:00 広島 vs 京都14:00 FC東京 vs 湘南14:00 鳥栖 vs 町田15:00 福岡 vs 柏