¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥« ¡È¿ä¤·³è¡ÉÃæ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¹ðÇò¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤ÆÌ¾Á°¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶áà¿ä¤·³èá¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·Ý¿ÍÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥«¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ç¤¹¤Í¡¢¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤µ¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥¿¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¥é¥¸¥ª¤¤¤¯¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ï¡¢¡Ø£Ç£Å£Ò£Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛ¿®¥é¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¡×¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤¿¤éÌ¾Á°¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åê¤²Á¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤¿¤é¡Ø¡»¡»¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤«¤Ë¤â¡¢Ì¾Á°±£¤·¤Æ¤ª¶âÊ§¤Ã¤ÆÌ¾Á°¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤Ä¤¤à²Ý¶âá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤«¤é¡Ö·à¾ì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢ÃæÌî¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¾®¤µ¤¤·à¾ì¤È¤«ÉáÄÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê³°¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡²¬Â¼¤Ë¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢À¤¤ò¤·¤Î¤Ö²¾¤Î»Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸·½Å¤ËÊÑÁõ¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£