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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日（土）0:00 〜 2024年10月20日（日） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

現在、外出先でも機敏に使えるLenovo（レノボ）の「IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8」や、フルHDのIPS液晶でタッチパネルにも対応したHP（エイチピー）の「14a」など、コスパ抜群のChromebookがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月19日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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仕事も遊びも思いのまま！ レノボのマルチタッチ対応12.2型「IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8」が29,800円に

Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP 34,718円 Amazonで購入する PR PR

インテルCoreプロセッサー搭載でサクサク動く。レノボの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3i Gen8」が15％オフ

Lenovo Chromebook Plus クロームブックプラス IdeaPad Slim 3i Gen8 14.0インチ インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 N305 タッチスクリーン 日本語キーボード 重量1.5kg ストームグレー 83BN002WJP 82,280円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック kids 100e 11.6インチ インテル® Celeron®プロセッサー N4500搭載 メモリ4GB eMMC 64GB 重量1.21kg 82UY0011JN 29,700円 （クーポン利用で5,000円オフ） Amazonで購入する PR PR

勉強や仕事のお供にもぴったり。長時間バッテリー＆耐久性に優れたエイスースのChromebook各種が最大34%オフ

【Amazon.co.jp限定】ASUS Chromebook クロームブック CX1 15.6インチ 日本語キーボード 重量1.8kg トランスペアレントシルバー CX1500CKA-NJ0480 52,800円 Amazonで購入する PR PR

ASUS Chromebook クロームブック Detachable CM3 10.5インチ 2in1 タブレット 英語キーボード 重量506g ペン付き ミネラルグレー CM3000DVA-HT0020_ENG 39,449円 Amazonで購入する PR PR

ASUS Chromebook クロームブック CM14 14インチ 日本語キーボード 重量1.45kg ゼロタッチ登録対応 カードリーダー搭載 グラヴィティグレー CM1402CM2A-NK0107 46,800円 Amazonで購入する PR PR

プレゼン資料の作成やオンライン会議もこれ1台でOK！ HPの「Chromebook 14a」が40,000円以下でお得に登場

【Amazon.co.jp 限定】Google Chromebook HP ノートパソコン HP Chromebook 14a インテル® Celeron® N4500 14インチ フルHD IPSタッチディスプレイ 日本語キーボード Wi-Fi6対応 39,800円 （17%オフ） Amazonで購入する PR PR

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対戦ゲームやイラスト制作で大活躍。高性能なCPU＆GPUを組み合わせたゲーミングノートPC各種が最大19％オフ

【Amazon.co.jp限定】【第13世代Core i7 & RTX 4060搭載・薄型軽量スケルトン】MSIゲーミングノートPC Cyborg15 1.98kg Corei7 RTX4060/15.6インチ FHD/144Hz/16GB/512GB/Windows 11/Cyborg-15-A13VFK-1002JP 189,800円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】【RTX 3050搭載・薄型軽量】MSIゲーミングノートPC Thin15 Corei5 RTX3050/15.6インチ FHD/144Hz/16GB/512GB/Windows 11/Thin-15-B12UC-5002JP 129,800円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA507NVR 15.6型 RTX 4060 Ryzen 7 7435HS メモリ16GB SSD1TB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 Xbox Game Pass 3ヶ月利用権付き FA507NVR-R74R4060T 189,800円 Amazonで購入する PR PR

HP ノートパソコン ゲーミングPC NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop グラフィックス 144 Hz Victus by HP 16-r0010TX 16.1インチ インテル Core i5 16GB 512GB SSD フルHD Windows11 Home セラミックホワイト 1年間メーカー保証 149,800円 （13%オフ） Amazonで購入する PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭」