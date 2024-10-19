【箱根駅伝予選会】関東学生連合に筑波大の小山、流通経大の森川、東海大の檜垣らが選出見込み
◇報知新聞社後援 第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園＝２１・０９７５キロ）
予選会で敗退した大学の選手によって編成され、本戦にオープン参加する関東学生連合には、筑波大の小山洋生（３年）が１番手、流通経大の森川蒼太（４年）が２番手、東海大の檜垣蒼（１年）が３番手で選出される見込み。熊本大、九州大大学院を経て、東大大学院に進んだ古川大晃（博士４年）も５番手で２年ぶり３度目のメンバー入りが有力視される。
前回までの連合は予選会で１１位の大学の監督が指揮。今回も１１位の東農大・小指監督が率いることが有力とみられる。
◇関東学生連合入りが有力な選手◇
順 選手 大学 時間・分・秒
２２ 小山洋生 筑波大〈３〉 １・４・２２
２７ 森川蒼太 流通経大〈４〉 １・４・３３
２９ 檜垣蒼 東海大〈１〉 １・４・３５
５４ 東晃成 麗沢大〈３〉 １・５・１４
６０ 古川大晃 東大大学院〈Ｄ４〉 １・５・１７
６２ 宮本大心 芝浦工大 〈１〉 １・５・１８
６３ 栗原舜 明学大 〈４〉 １・５・１９
６４ 辻本翼幸 上武大 〈４〉 １・５・１９
７２ 横田星那 国士舘大〈３〉 １・５・２６
７６ 佐藤我駆人 駿河台大〈１〉 １・５・２９
７７ 秋吉拓真 東大〈３〉 １・５・３０
７９ 片川祐大 亜大〈４〉 １・５・３１
８４ 溝上稜斗 明大〈４〉 １・５・３６
９５ 藤原稜太 拓大〈４〉 １・５・４９
１０７ 福本陽樹 武蔵野学院大〈４〉 １・５・５５
１０８ 高島侑翔 東農大〈４〉 １・５・５６
〈〉内数字は学年。Ｄは博士課程