◆PLAVE、日本の大型ファッションイベント初出演

【モデルプレス=2024/10/19】韓国のバーチャルアイドル・PLAVE(プレイブ)が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」(以下、ガルアワ)に出演した。PLAVEは、YEJUN(イェジュン)、NOAH(ノア)、BAMBY(バンビ)、EUNHO(ウノ)、HAMIN(ハミン)からなる5人組バーチャルボーイグループで、2023年3月に韓国でデビュー。メンバー全員が作詞・作曲・振付制作を行うセルフプロデュースグループならではの高い音楽性と歌唱力、バーチャル空間だからこそ実現できる映像美や演出も魅力の一つで、今回が日本の大型ファッションイベント初出演となった。

◆「ガルアワ2024 A/W」テーマは「Neo Future Lab」

◆セットリスト

登場後、まずは「Watch Me Woo!」を色気たっぷりに披露。メンバー1人ずつ個性豊かな自己紹介を行い、楽曲制作は3人、振付制作は2人と、それぞれの強みを活かしてセルフプロデュースしていることを改めて説明した。「今回こうして『Rakuten GirlsAward』に出演できてとっても光栄です!」と喜びを明かすと、最後は「僕たちの作った音楽と振り付けに注目してください!」とデビュー曲「Wait For You」をパフォーマンス。楽曲によってガラリと変わる雰囲気と全編日本語のトークで、短時間でもたっぷり魅力を見せたPLAVEだった。今回のテーマは「Neo Future Lab」。様々なファッションスタイル・トレンドがある中で、新しい「自分」や「好き」をたくさん見つけて、自由にファッションを楽しんでほしいという願いが込められている。ランウェイには池田美優(みちょぱ)、藤田ニコル、鈴木愛理、生見愛瑠(めるる)らが集結。乃木坂46、IS:SUE(イッシュ)、超ときめき◆宣伝部(※◆は正しくは「ハート」)らがライブパフォーマンスを披露し、ABCドラマ「年下彼氏2」スペシャルステージには関西ジュニア総勢10人が登場。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、田中樹が務める。(modelpress編集部)M1 Watch Me Woo!M2 Wait For You【Not Sponsored 記事】