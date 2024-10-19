＜個人投資家の予想＞ 10月19日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(4929) アジュバン 東証スタンダード
(3793) ドリコム 東証グロース
(3479) ＴＫＰ 東証グロース
(9023) 東京メトロ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9362) 兵機海 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード
(7974) 任天堂 東証プライム
(9936) 王将フード 東証プライム
(5631) 日製鋼 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(4929) アジュバン 東証スタンダード
(3793) ドリコム 東証グロース
(3479) ＴＫＰ 東証グロース
(9023) 東京メトロ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9362) 兵機海 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード
(7974) 任天堂 東証プライム
(9936) 王将フード 東証プライム
(5631) 日製鋼 東証プライム
出所：MINKABU PRESS