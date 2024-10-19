¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù½Ð±é¤Î½÷Í¥¡¦µÜ¸¶²Ú²»¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÌÜ³Ð¤á¡Ö¡ØÂè2¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÅ¨Ìò¤Ç¤¢¤ë"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤Î¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦µÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¼êÁ´¹ñ»°Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢2014Ç¯¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡¿À¾ÅßÉ§¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÆÃ¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î2ºî¤Ç¤Ï¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ØRISE¡Ù¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤â¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ØRISE¡Ù¤ÎËÜ¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¾¡Íø¡£¸½ºß¡¢½÷Í¥¡¦³ÊÆ®²È¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¡£
¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2014Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù25¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØÀ²¤ì»þ¡¹¥«¥Î¥ó¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥Í¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¿ï»þ¡¢¤½¤Î·ò¹¯Åª¤Ê»èÂÎ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÄ¾·â¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë
µÜ¸¶¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¡¢¥¯¥í¥È¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤ò»ý¤Ä¤â¡¢³ÊÆ®Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿ÉðÆ®ÇÉ¡£Âµ»¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤é¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ê¤·¤Ç±é¤¸¤¿¤È¤«¡£¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶¡¡ÅÓÃæ¥Ñ¥ï¡¼¤¬Áý¤·¤¿»þ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤ÈµÜ¸¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢È¾Ê¬¤Î¥Þ¥¹¥¯¡ÜÈ±¤òÀÖ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»ä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸½ý¤¬Àä¤¨¤º¡¢°áÁõ¤Î²¼¤Ï¤¢¤¶¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥¯¥í¥È¡¼¤Ï¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ð¤Î¸ü¤¤¥¥ã¥é¡£¼ç¿Í¸øÂ¦¤Ë¿²ÊÖ¤Ã¤¿Ëå¤Î¥é¥±¥·¥¹¡Êºä´¬Í¼Ó¡Ë¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¶ìÇº¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·òµ¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¸¶¡¡´ò¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥í¥È¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÎÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÁ´¹ñÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÅÔÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¶õ¼ê¤ÎÁêÅö¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¶õ¼ê¤ò¡©
µÜ¸¶¡¡ÍÄ¤¤º¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¿å±Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É½¬¤¤»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎ³Ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»Ï¤á¤Æ¤¹¤°ÃÏ¶èÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¶õ¼ê¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾¡¤Ä¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¤¹¤°Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤·¡¢¾Íè¤Ï¶õ¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤³¤Þ¤Ç¡ª¡¡¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡©
µÜ¸¶¡¡¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ç¥«¥Î¥ó¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¹â¿ÈÄ¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤Ç¤â·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡£
µÜ¸¶¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤ÉÁ´Á³·è¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ø¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃæ³Ø¹»3Ç¯¤Î»þ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤È·è¤á¤Æ¡Ö»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¹ç³Ê¡ª¡¡»°°¦¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¹â¹»¤Ç¤â¡¢°ú¤Â³¤¶õ¼ê¤ò¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë·ÝÇ½¤ÈÎ¾Î©¤·¤¿¤¯¤ÆÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢»ÏÈ¯¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¡¢Ìë10»þ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Æ¡£¤¿¤À¹â¹»1Ç¯¤Î²Æ¤ËÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£
¡¼¡¼Åö»þ¤ÏÁêÅö¤¿¤¯¤µ¤ó²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹øÄÇ2ËÜÈèÏ«¹üÀÞ¡¢Î¾É¨È¾·îÈÄÂ»½ý¡¢ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¡¢¤¢¤È¼ó¤â²ø²æ¤·¤¿......¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¡¢¶õ¼ê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡Ù¡Ê2014Ç¯¸ø³«¡¢´ÆÆÄ¡¿À¾ÅßÉ§¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¶õ¼ê¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÉô¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¸Þ¿Í¤¬100¿Í¤Î°¿Í¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê2009Ç¯¸ø³«¡¢´ÆÆÄ¡¿À¾ÅßÉ§¡Ë¤È¤¤¤¦ÉðÅÄÍüÆà¤µ¤ó¼ç±é¤Î¶õ¼ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡£´¶Æ°¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤éÀ¾´ÆÆÄ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉðÅÄÍüÆà¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¼¡¤Î±Ç²è¤Î¼ç±é¡¢¤ªÁ°¤Ê¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼±Ç²è¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¶õ¼ê¤ò¤ä¤á¤ë¤Ã¤ÆÁêÅö¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µÜ¸¶¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶õ¼ê¤É¤³¤í¤«¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¶õ¼êÉô¤Î´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ØÇ¯¼çÇ¤¤È¤âÁêÅöÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢·é¤¯¼¤á¡¢³Ø¹»¤âÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê±Ç²è¤Î¼ç±é¤Ã¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤ÏÂç¾æÉ×......¡©
µÜ¸¶¡¡ÀµÄ¾¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥À¥á!?¡¡¤½¤ó¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜ¸¶¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¤¤Á¤«¤éÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À±Ç²è¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ê¡©¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤ò¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤Æ²¿ÅÙ¤âNG¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Í¡¼¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¡£¤â¤¦È¾µã¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¡£µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê2014Ç¯25¹æ¡¿6·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2014Ç¯25¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·§Ã«´Ó¡Ë¤è¤ê
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öº£¡¢HK¡Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ë½÷»Ò¤¬¥¥Æ¤ë¤é¤·¤¤¤è¡ª¡×¡Ê»£±Æ¡¿·§Ã«´Ó¡Ë¡£À©Éþ¡¢»äÉþ¡¢¿åÃå¤È3¥Ý¡¼¥º¤Î°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÀîËÜ¤Þ¤æ¤µ¤ó¤È¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¿åÃå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
µÜ¸¶¡¡¤É¤Á¤é¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ë¡£¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´ë²è¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤Ã¤Æ´¶³Ð¡£²¿¤è¤êÀîËÜ¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2014Ç¯25¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·§Ã«´Ó¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½µ¥×¥ì¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡Ù¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡¡¤½¤ì¤³¤½ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤È¤«¡£
µÜ¸¶¡¡¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂè2¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤è¡×¤È¤«¡£
¡¼¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡¡»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È´Ñ¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤¹¤®¤Æ......¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤³¤½¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£Æ´¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉðÅÄÍüÆà¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶õ¼ê²È¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤é¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤âÉðÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¿´Äì»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¸å¡¢µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢2.5¼¡¸µ¤Û¤«¿ô¡¹ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÀ²¤ì»þ¡¹¥«¥Î¥ó¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡£½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢»Å»ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É¤Î½µ¥×¥ì¤è¤ê¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤Î"ËÜ³ÊÅª"¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄñ¹³¤Ê¤É¤Ï¡©
µÜ¸¶¡¡ÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤â°áÁõ¤Ë¤Ï»°°¦¤µ¤ó¤Î¿åÃå¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È²¿¤è¤ê¥í¥±ÃÏ¤¬¥Ð¥êÅç¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¹Ô¤¯Á°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Á³¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤·¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·²á¤®¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¸«¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡©¡¡·ë¹½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£ËèÆü10¥¥íÁö¤ê¡¢¿©»ö¤Ï¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤È¥¹¡¼¥×¡£¤â¤È¤â¤È52¥¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É47¥¥í......¤Ò¤È·î¤ÇÌó5¥¥í¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Áé¤»¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¡¼¡¼µÕ¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Þ¡¼¤Ê¿Í¤¬¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤ä¤»¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Ý¤¯"¸«¤é¤ì¤Ê¤¤"¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Æâ¿´¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¾¯¤·¤Ç¤âÌá¤»¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üµÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¡¡
1996Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹170Ñ¡¡B82 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ö2012Ç¯ÅÙ»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç½¢Ç¤¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖRISE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òKO¾¡Íø¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023¡Á24Ç¯¡Ë¤ËÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@kanon_miyahara¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö