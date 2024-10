【JFL第25節】浦安がCB藤森の弾丸ショット1発で新宿撃破！　J3ライセンス組の青森は枚方に敗戦で「2位以内」明日消滅か

19日、日本フットボールリーグ(JFL)第25節の4試合が各地で行われた。◆新宿 0-1 浦安クリアソン新宿とブリオベッカ浦安による関東勢どうしのライバル対決は、浦安の大卒2年目センターバック、DF藤森隆汰の見事な右足ミドル1発で決着。高い位置で攻撃参加の藤森は61分、ボックス手前でこぼれを拾い、糸を引くような弾丸ミドルをダイレクトで突き刺した。浦安は中盤戦の5連勝から一転、直近5試合未勝利となっていたが、6試合ぶりの白星でvs新宿はシーズンダブル。次節はホームで2位・高知ユナイテッドSCと対戦する。

◆枚方 2-1 青森J3ライセンスを取得したラインメール青森だが、直近3試合未勝利の7位と停滞し、とうとう決定的な打撃とも言える痛恨の敗戦。FCティアモ枚方と対戦して15分、中盤の核たるMF山口和樹が気概あふれる右足弾で先制点。しかし、21分に自陣でのボールロストから同点弾を浴び、54分には逆転ゴールを被弾…ここから巻き返せず、1-2で敗れ去った。これにより、青森は残り5試合で2位と勝ち点「13」差。2位高知が明日勝てば「16」差となり、その場合青森の「2位以内」が消滅する。◆ミネベア 0-0 V三重また、青森と同じくJ3ライセンス組の4位・ヴィアティン三重は、アウェイで最下位ミネベアミツミFCと0-0ドロー決着。攻撃の構築、得点力に課題が大きいV三重もまた、残り5試合で2位と勝ち点「9」差ということに。"可能性"が少しずつ、確実に、減っている。◆第25節10月19日(土)クリアソン新宿 0-1 ブリオベッカ浦安Honda FC 2-1 アトレチコ鈴鹿FCティアモ枚方 2-1 ラインメール青森ミネベアミツミFC 0-0 ヴィアティン三重10月20日(土)[13:00]高知ユナイテッドSC vs 沖縄SVレイラック滋賀 vs 横河武蔵野FCソニー仙台FC vs FCマルヤス岡崎[16:00]ヴェルスパ大分 vs 栃木シティ◆暫定順位表1位 栃木シティ | 勝ち点50 | +202位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点48 | +153位 Honda FC | 勝ち点40 | +94位 ヴィアティン三重 | 勝ち点39 | +35位 レイラック滋賀 | 勝ち点38 | +146位 FCティアモ枚方 | 勝ち点38 | ±07位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点37 | ±08位 ラインメール青森 | 勝ち点35 | +69位 沖縄SV | 勝ち点34 | +510位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点34 | +211位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点32 | +112位 ソニー仙台FC | 勝ち点26 | -613位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点26 | -714位 横河武蔵野FC | 勝ち点22 | -1715位 クリアソン新宿 | 勝ち点19 | -2316位 ミネベアミツミFC | 勝ち点17 | -22