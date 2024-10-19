»åÅç¤Ë¿´¤¢¤é¤º¡© Éã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè»°½µ
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¦·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè»°½µ¡ÖÌ´¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯»Ñ¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤¿¤Á¤Î¡Ö¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡×¡Ö¼ÒÄ¹¡×¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò½Ð¤¹¡×¤ä¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤Î¡Ö½ñÆ»¡×¡¢»Í¥ÄÌÚ¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Î¡ÖÌîµå¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Éã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÎÌ´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú´ØÏ¢¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡ÉÀÖ¤º¤¤ó¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ú3ÅÀ¡Û
·ë¤È¥®¥ã¥ë¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°ì¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Éã¡¦À»¿Í¤À¡£À»¿Í¤Ï¡È¥¢¥æ¡É¤³¤ÈÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·ë¤¬¥Ï¥á¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¾¯¡¹¤¤¤¤¹¤®¤Ê¿´ÇÛÀ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢À»¿Í¤Î¿´¤¬¡È¿À¸Í¤Ë¤¤¤¿º¢¡É¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë»åÅç¤òÎ¥¤ì¤¿À»¿Í¡£¿À¸Í¤ÇÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·1995Ç¯¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£·ë¤ÏÅö»þ6¡Á7ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢»þÀÞ¤ê¿ÌºÒ¤Î±ÇÁü¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ²±¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÅÄ²È¤Ï¿ÌºÒ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»åÅç¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
À»¿Í¤Ï»åÅç¤Ç¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»åÅç¤è¤ê¤â¿À¸Í¤ò¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ò¤ß¤³¥Þ¥Þ¡ÊÃÓÈª¿µÇ·²ð¡Ë¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤ÎËÜ¶È¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¾²²°¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À»¿Í¤ÎÌ´¤Ï¡È¿À¸Í¤Ç¤Þ¤¿¾²²°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤À¡£
»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»åÅç»ÔÌ±¤ÎÃÏ¸µ¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿À»¿Í¤Ï¡¢·ë¤Ë¡Ö¤â¤·¡Ø²ÈÂ²¤Ç¿À¸Í¤ËÌá¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¿´¤Ïº£¤Ç¤â¿À¸Í¤Ë¤¢¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¿À¸Í¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ä¹¤é¤¯»åÅç¤Ç¡È¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡É¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢·ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤â6¡Á7ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ë¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì´¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÀ»¿Í¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â·ë¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿À¸Í¤Ë¹Ô¤±¤Ð³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤ä¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»åÅç¤Ë»Ä¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
Êâ¤¬»åÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤¤½¤¦¤ÊÂè»Í½µ¡£·ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¤É¤¦µ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡£À»¿Í¤ÎÌ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤ÎÊ¿²ºÌµ»ö¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò´ê¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½µËö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÀ©Éþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËèÄ«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
·ë¤È¥®¥ã¥ë¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°ì¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Éã¡¦À»¿Í¤À¡£À»¿Í¤Ï¡È¥¢¥æ¡É¤³¤ÈÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·ë¤¬¥Ï¥á¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¾¯¡¹¤¤¤¤¹¤®¤Ê¿´ÇÛÀ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢À»¿Í¤Î¿´¤¬¡È¿À¸Í¤Ë¤¤¤¿º¢¡É¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë»åÅç¤òÎ¥¤ì¤¿À»¿Í¡£¿À¸Í¤ÇÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·1995Ç¯¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£·ë¤ÏÅö»þ6¡Á7ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢»þÀÞ¤ê¿ÌºÒ¤Î±ÇÁü¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ²±¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÅÄ²È¤Ï¿ÌºÒ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»åÅç¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
À»¿Í¤Ï»åÅç¤Ç¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»åÅç¤è¤ê¤â¿À¸Í¤ò¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ò¤ß¤³¥Þ¥Þ¡ÊÃÓÈª¿µÇ·²ð¡Ë¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤ÎËÜ¶È¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¾²²°¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À»¿Í¤ÎÌ´¤Ï¡È¿À¸Í¤Ç¤Þ¤¿¾²²°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤À¡£
»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»åÅç»ÔÌ±¤ÎÃÏ¸µ¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿À»¿Í¤Ï¡¢·ë¤Ë¡Ö¤â¤·¡Ø²ÈÂ²¤Ç¿À¸Í¤ËÌá¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¿´¤Ïº£¤Ç¤â¿À¸Í¤Ë¤¢¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¿À¸Í¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ä¹¤é¤¯»åÅç¤Ç¡È¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡É¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢·ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤â6¡Á7ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ë¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì´¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÀ»¿Í¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â·ë¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿À¸Í¤Ë¹Ô¤±¤Ð³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤ä¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»åÅç¤Ë»Ä¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
Êâ¤¬»åÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤¤½¤¦¤ÊÂè»Í½µ¡£·ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¤É¤¦µ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡£À»¿Í¤ÎÌ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤ÎÊ¿²ºÌµ»ö¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò´ê¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½µËö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÀ©Éþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËèÄ«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼