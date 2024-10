THE MODSが公式インスタグラムを更新。メンバーの近影が披露され、話題となっている。

投稿には「Last Night by KITAZATO」とだけ書かれ、メンバー3人が集まった写真にファンは「良い知らせの前兆では」と想像を膨らませている。

この投稿に「このスリーショット嬉しいなぁ」「やっぱり年齢重ねても、modsはカッコイイ」「良きお写真ありがとぉございます」「ひぃー、かっこよすぎです‼️」「スクショ決定です」「森山さんが見れてテンション上がります」などのコメントが寄せられている。

ボーカルの森山達也と、ベースの北里晃一の共著による「Hey! Two Punks The Mods : The Early Days 博多疾風編」が11月25日に発売が決定しており、別な投稿でもこのことに触れられている。藤井フミヤがあとがきを、宮藤官九郎が帯文を担当しているという。

THE MODSは、1981年にメジャーデビュー。83年にシングル「激しい雨が」が、マクセルのカセットテープ「UD I」のCMソングに起用されヒット。「めんたいロック」といわれる博多発のムーブメントの中心的存在として、様々なバンドに影響を与えている。