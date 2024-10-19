東京Vvs浦和 スタメン発表
[10.19 J1第34節](味スタ)
※17:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 15 千田海人
DF 23 綱島悠斗
MF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 10 見木友哉
MF 22 翁長聖
MF 27 山田剛綺
FW 20 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 17 稲見哲行
MF 28 食野壮磨
MF 33 松橋優安
MF 47 松村優太
FW 9 染野唯月
FW 11 山見大登
監督
城福浩
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
MF 78 原口元気
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
MF 88 長沼洋一
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
※17:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 15 千田海人
DF 23 綱島悠斗
MF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 10 見木友哉
MF 22 翁長聖
MF 27 山田剛綺
FW 20 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 17 稲見哲行
MF 28 食野壮磨
MF 33 松橋優安
MF 47 松村優太
FW 9 染野唯月
監督
城福浩
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
MF 78 原口元気
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
MF 88 長沼洋一
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ